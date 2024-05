Austin Palao dedica canción en ‘¿Ganar o servir?’ y en redes se “mechan”: ¿Se la cantó a Flavia Laos?

Todo es válido cuando de conquistar se trata. Austin Palao está decidido a encontrar a su “alma gemela” en el reality show Ganar o servir, o al menos lo intenta con sus coqueteos frecuentes, en especial con la influencer Fran Maira.

PUBLICIDAD

Ambos protagonizaron varios besos y admitieron mucha química, Ahora el modelo subió la apuesta y decidió sorprenderla cantándole un tema a capela, un momento que la dejó sin palabras y sonrojada ante sus compañeros en la casona.

“Baby tú me encantas y me atrevo a decir que Dios te hizo pa’ mi y en tus ojos el cielo yo vi, baby tú me encantas y el amor descubrí, en tu piel me perdí, eres como yo te imaginaba, más nunca te vayas”, interpretó tomando de la mano a la rubia.

¿Hay corazón?

La parejita del programa se besó para sellar el momento romántico mientras Fran aseguraba que nunca le habían dedicado una canción, además del Feliz Cumpleaños. Él mientras tanto aseguraba no haber tenido a quién dedicarle esta canción. Varios elogiaron el gesto de Austin a quien consideraron de los más galantes en el programa de Canal 13.

Un comentario, sin embargo, abrió la polémica. Y es que aseguraban que no es la primera vez que canta “Tu me encantas”, cuyo video oficial fue protagonizado por Alessandra Fuller.

“Se pasó Austin cómo va a decir que no tenía a quien dedicar esa canción si siempre se la cantó a Flavia Laos”, escribieron pero otros se sumaron para confrontar. “Te estarás equivocando de canción, no será ¿Estar contigo? Esta canción salió mucho antes, 2021″, “Nunca le dedicó esta canción a esa chica. El dijo la verdad esta canción la sacó hace tres años antes que estuviera con ella. La cantó en el pda y nunca dijo que se la dedicaba a nadie hasta ahora”.