“Cada día a tu lado es un regalo”: Marité Matus escribió un tierno saludo de cumpleaños para su hijo Emiliano

Este domingo 26 de mayo es un importantísimo día para la chocha madre, Marité Matus, ya que su hijo menor Emiliano cumple un año más de vida llegando a los 7. Ella se ha tomado este domingo para celebrar a su pequeño en sus redes sociales publicando diversas imágenes para festejarlo.

Marité hizo un viaje por el pasado publicando una historia por cada cumpleaños que ha celebrado de su hijo, partiendo por su primer año de vida lleno de globos mientras Emiliano estaba vestido con un mini traje elegante, pasando por su cumpleaños con temática de Spider-Man hasta el día de hoy cuando sopló sus velas de 7 años de edad.

La última imagen que publicó Matus fue cuando estaba en el hospital y Emiliano recién había nacido producto de su relación con Arturo Vidal. Ella lo miraba amorosamente mientras el bebé estaba en sus brazos. “Gracias por llegar a mi vida y llenarla de luz, risas y amor incondicional”, partió.

“Cada día a tu lado es un regalo, y no hay palabras suficientes para expresar lo agradecida que estoy de tenerte conmigo. Te amo con todo mi corazón, mi niño feliz. Que este día esté lleno de sonrisas, abrazos y momentos especiales que atesoraremos siempre en nuestro corazón”, terminó Marité.

Historia de Marité Matus Fuente: Instagram

El cumpleaños de Alonso

A principios de mes, Marité también celebró el cumpleaños de su hijo mayor, Alonso, quien cumplió 15 años de edad este pasado 7 de mayo. “Desde el momento en que llegaste a este mundo, tu carita quedó grabada en lo más profundo de mi ser, iluminando mis días con tu amor y tu presencia”, partió su dedicatoria.

“Cada paso que has dado en este camino de la vida me ha llenado de alegría y me ha enseñado la verdadera grandeza de la entrega incondicional y sobretodo que no tienes limites. Ver cómo te conviertes en un adolescente con tantas pasiones y sueños me llena de admiración y emoción. Eres mi mi razón para seguir adelante y mi mayor regalo en este mundo”, continuó la joven madre.

“Cada locura que se te ocurra, cada idea que desees llevar a cabo, aquí estaré para apoyarte y acompañarte en cada paso del camino como siempre de la mano. Gracias por enseñarme tanto, por regalarme siempre un abrazo y decirme cuanto me amas!! Eres mi luz en la oscuridad, y mi mayor tesoro en la vida”, cerró.