“Mi voz interior me dijo…”: Pancha Merino reveló que tuvo un mal presentimiento cuando conoció a la familia que la estafó

La actriz Pancha Merino ha mencionado en diversas ocasiones la familia de origen sirio que la estafó con millones de pesos que había ahorrado, evento que terminó por quebrar su matrimonio. Ella y su exmarido fueron estafados por el amigo de la infancia del último.

En su aparición del martes en “Tal Cual”, la panelista realizó una inesperada confesión sobre su pasado con dichas personas. Esto salió a colación después de que la panelista instalara el tema de la “voz interior”, la cual uno tiene que seguir si es que le está entregando un mensaje.

Ella partió diciendo que “también hay cierta responsabilidad en mí haberme involucrado con la gente que me estafó”. ¿Cuál es la responsabilidad que siente que tiene Pancha Merino en su estafa? No haber escuchado su voz interior.

La intuición de la actriz

Pancha Merino aseveró que “la primera vez que fui a la casa de esta gente, mi alma me dijo: ‘no te metas, esta gente es arribista y siútica’, y no le hice caso, mi voz interior me dijo”.

“Me acuerdo que llegué a esa casa, a esa mansión enorme con una puerta más alta que el estudio y tuve la intuición de que allí yo no debería estar, que no era mi gente, no tenían que ver conmigo”, continuó la actriz.

“Después como no le hice caso a mi voz interior, me embolinaron (...) Uno como es tonta se empieza a ser amigo, a caer, y claro estos son expertos en embolinarte: te invitan a fiestas fastuosas, al yate en Pucón, a la lancha acá.

“Simpáticos, siempre con lo mejor y uno se embolina, te llenan de puras hueas y después les das la mano, te quedas sin anillo, sin dedo, sin casa, sin zapatos y sin ropa ¡Ese es el problema que pasa!”, cerró entre risas Pancha Merino.