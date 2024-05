Protagonista de “Juego de ilusiones” dirige a su polola en romántico musical: “Me encanta verla brillar en escena”

Un alto a su personaje del detective Ignacio Abascal en “Juego de ilusiones” dio por estos días el actor Felipe Contreras, quien en su debut como director de una obra teatral a sus 43 años, lo hizo de la mano de su polola, la también actriz Bernardita Nassar.

La pareja está tras el montaje del musical “Te amo, eres perfecto, ahora cambia”, una adaptación de la premiada obra de los estadounidenses Joe DiPietro y Jimmy Roberts, que se estrenará el próximo 31 de mayo (hasta el 23 de junio) en el Centro Cultural Las Condes.

De Mega a las tablas

La obra, que además protagonizan Matías Oviedo, Milagros Andaluz y Osvaldo Iturriaga, es la primera aproximación de Contreras a la dirección en tablas. Un desafío que lo tiene entusiasmado no sólo por su nuevo rol, sino que por compartir un desafiante proyecto junto a su pareja de los últimos seis años.

“Nosotros lo conversamos antes, porque claro, existe esta creencia de que cuesta mucho trabajar con la pareja. Previo a tomar la decisión, lo hablamos y dijimos ‘veamos qué pasa’. Por suerte, todo ha salido bien”, contó Felipe en lun.com.

“Creo que ha funcionado bien, porque sabemos separar lo que es el trabajo y nuestras vidas cuando llegamos a casa. Ahí somos pareja como siempre”, explica el actor, convencido en el talento de Bernardita.

“Hay una cosa de amor, de cariño, de que me encanta ver brillar a la Berni en escena, al igual que al resto del elenco. Ahí hay una cosita que en el pecho también se llena de calorcito. Me encanta, desde mi posición, poder ayudarla a que ella se desarrolle como actriz en el escenario, tal como ella me ha ayudado a mí como director”, agrega.

Tan ilusionada como el actor está Nassar, quien apuesta por el éxito de la obra de la mano de su pareja y el elenco que dará vida al musical. “Con Felipe tenemos mucho diálogo y cuando se nos presentó esta oportunidad, conversamos cómo íbamos a enfrentar a este desafío profesional y decidimos embarcarnos cada uno desde su vereda, pero también como pareja”, dijo.

“Puedo decir que ha sido muy lindo trabajar con él en este proyecto. He aprendido mucho. A los dos nos encanta hablar sobre nuestro oficio, reflexionar acerca de lo que hacemos, así que finalmente se transformó en otro espacio en donde podemos compartir esto que tanto nos gusta”, contó.

“Él me encanta como director. Es muy creativo, muy proactivo, siempre tiene ideas, también es muy ordenado, muy estudioso y conectado con el resto del equipo. Hay un liderazgo bonito y también creo que todo el elenco ha entendido esa vibra, donde prima el trabajo y la buena energía”, finalizó.