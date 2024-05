“Uno aprende a vivir con este dolor”: Francini viajó a Brasil para despedir nuevamente a su padre en ceremonia de cremación

Francini Amaral estuvo varias semanas desaparecida de sus redes sociales, y el motivo de su ausencia de las plataformas no fue otro sino que un viaje a Curitiba, Brasil, para compartir con sus afectos familiares y despedir por segunda vez los restos de su padre, fallecido hace 12 años, y a quien este mes decidieron cremar en una emotiva ceremonia para la bailarina de axé.

“Fue emotivo, pensé que lo iba a pasar mal, pero me di cuenta que tengo ese dolor súper calmado en mí”, cuenta la brasileña, aún emocionada al recordar el momento.

El reencuentro de Francini Amaral con sus raíces

“Obviamente me emocioné por la situación, reviví la despedida que fue hace muchos años. Uno aprende a vivir con este dolor. Sólo lo extraño y no se compara a lo que sientes cuando recién pasa”, agrega en lun.com.

Su retorno a la tierra que la vio nacer, donde conectó nuevamente con sus afectos, y estar junto a familiares que pasan por un complejo momento de salud, como su abuela y tío, lo asume como “un costo que pesa” luego de más de dos décadas alejada del territorio brasileño tras decidir venirse a Chile para iniciar una carrera profesional en el baile junto a Flaviana Seeling y Bruno Zaretti.

“La decisión que tomamos hace 23 años, de irnos de Brasil implicó no estar conviviendo con la familia. Hoy existen las redes sociales y eso te acerca mucho más a los que están lejos. Pero igual me he perdido el crecimiento de mis primos, matrimonios, despedidas. Es un costo que pesa. Es un tema (no estar) y nos preguntamos hasta cuándo. Ahora, gracias a Dios hay vuelos directos a Curitiba y quiero ir más a Brasil a ver a mi familia”, reconoce.

“Ya estamos grandes y las prioridades cambian”, finaliza.