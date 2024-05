Cómo conocer a los actores de “The Last of Us” y “Ghost of Tsushima” que estarán en Chile en octubre de 2024

La feria de videojuegos Expogame, que se realizará entre el 11 y el 13 de octubre en la Estación Mapocho no solo tendrá grandes sorpresas, sino que también varios invitados famosos, entre ellos el actor Troy Baker -quien hace la voz de Joel Miller en el videojuego The Last of Us y actúa en la serie-, y Daisuke Tsuji, quien da vida a Jin Sakai en el juego Ghost of Tsushima.

Así, te contamos que si ya tienes tu ticket para la popular feria, no solo podrás ver de lejos a estos actores, sino que también podrías conocerlos en el espacio “Meet and Chill”, donde las personas podrán fotografiarse con los actores y pedir un autógrafo.

Troy Baker estará en el evento el sábado 12 de octubre, mientras que Daisuke Tsuji estará presente en Expogame ambos días de ese fin de semana.

Durante esta jornada, el evento ofrecerá grandes experiencias para los visitantes, con instancias como lanzamientos exclusivos, actividades interactivas e increíbles competencias.

Cómo obtener las entradas

Cabe destacar que los tickets que te permiten acceder a los ‘Meet and Chill’ corresponden al Abono SWAG, que es la entrada VIP del evento con múltiples regalías, o el Pase Meet and Chill específico para cada artista, el cual requiere tener comprada una entrada general base de Expogame Santiago 2024.

De esta manera, Expogame Santiago promete tener las mejores atracciones para público de todas las edades, junto con primicias de la cultura geek, los videojuegos y las series, mientras que todos los detalles podrás conocerlos a través de sus redes sociales.

En tanto, las entradas tanto para el pase que te dará acceso a todas las áreas VIP del evento, como los pases generales están a la venta a través del sistema PuntoTicket.

Conoce aquí los precios de las entradas para Expogame: