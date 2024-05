Critican a Kim Kardashian luego de la aparición de North West en el musical del Rey León: “Solo está allí por sus padres”

Kim Kardashian ha vuelto a ser el centro de la controversia, esta vez debido a la participación de su hija, North West, en una producción del musical “El Rey León”. La joven de 10 años hizo su debut interpretando a Simba en el Hollywood Bowl, lo que ha generado críticas y especulaciones sobre el uso de la influencia de su madre para conseguir el papel.

PUBLICIDAD

La polémica comenzó cuando un usuario de TikTok afirmó que su propia hija, a pesar de ser perfecta para el papel, fue pasada por alto porque Kim Kardashian había “pagado” para que North fuera elegida. Este comentario desató una ola de críticas en las redes sociales, con muchos usuarios cuestionando la ética detrás de la selección de North para el papel.

Kim Kardashian es acusada de pagar para que su hija protagonice un musical del Rey León

“A esta familia nunca le han dicho ‘no’ y es triste”, escribió un usuario. Otro comentó en Reddit: “Pimp mama Kim. Qué asqueroso y con derechos se sienten los KarJenners... es repugnante” . Las críticas también se centraron en el nepotismo en la industria del entretenimiento.

Algunos usuarios pidiendo regulaciones más estrictas sobre la cantidad de dinero que los niños menores de 18 años pueden ganar. “Los padres realmente necesitan enseñar a sus hijos que las celebridades y sus hijos no son nada”, opinó un usuario de redes sociales.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron negativos. Algunos especularon que el video original podría ser una broma, creada por una comediante que quería satirizar a las madres obsesionadas con el escenario. Esta teoría fue confirmada por otros usuarios, lo que añadió una capa de complejidad a la controversia.

Llueven criticas sobre Kim Kardashian y su familia

A pesar de las críticas, North West recibió una ovación de pie tras su actuación. Vestida con un traje inspirado en Simba, North cantó “I Just Can’t Wait to Be King”. En el espectáculo, el cual se realizó ante un público de más de 17 mil personas, también participó Jennifer Hudson cantando “Can You Feel the Love Tonight” interpretada por Nala en la película.

La actuación fue parte de un concierto especial por el 30 aniversario del clásico de Disney, y contó con la participación de otros actores de renombre como Jeremy Irons, Nathan Lane y Billy Eichner. Kim no perdió la oportunidad de compartir fotos y videos del evento en sus redes sociales, expresando su orgullo por el talento de su hija.