“Él está en cama”: Priscilla Vargas reveló el motivo detrás de la ausencia de José Luis Repenning en “Tu Día”

Durante la jornada de este lunes, Priscilla Vargas inició la transmisión de “Tu Día” sin la compañía de José Luis Repenning, quien en estos momentos está pasando por un mal momento de salud. Eso sí, la periodista no estuvo sola en el estudio puesto que Francesco Gazzella y Michelle Adam se sumaron al matinal.

En este contexto, y para evitar los rumores sobre la ausencia de su compañeros, la comunicadora bromeó sobre la situación: “Le mando saludos a Repe, nos debe estar viendo seguramente. Es que habló tanto el fin de semana, que casi se queda sin voz, solamente eso. Así que calladito, no hable. Mañana va a estar perfecto”, tiró la talla la periodista.

Al rato después, cuando estaban hablando con el doctor Pedro Astudillo sobre la importante alza de los distintos virus respiratorios, volvió a salir el tema de la enfermedad del comunicador puesto que mandó una foto desde haciendo reposo en su hogar.

“Tenemos un integrante del equipo que no está presente, está vacunado, pero está en su casa haciéndonos recreaciones para alimentar esta conversación”, dijo Priscilla mientras aparecía la instantánea en pantalla.

¿Cómo está Repe?

“Nos manda una foto, él está en cama (...) Está sonriendo, pero tiene tomadita la garganta”, comentó Vargas sobre el estado de salud de su amigo.

Al ver la fotografía del animador, el doctor quiso dar su opinión al respecto y un pequeño diagnóstico a la rápida: “No tiene mala cara, parece que no se siente mal, no tiene cara de influenza”, sostuvo.

“A lo mejor por cambio de temperatura se quedó sin voz”, planteó Vargas mientras continuaban con la conversación sobre el alza de enfermedades en las personas del territorio nacional.

Cabe destacar que desde el 23 de mayo al 1 de junio puedes vacunarte contra la influenza y el Covid-19 en algunas estaciones del Metro de Santiago, sin necesariamente pertenecer a un grupo de riesgo o enfermedad de base.