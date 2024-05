“Lo saqué urgentemente de este país”: Cata Pulido reveló por qué su hijo se fue a vivir al extranjero

Catalina Pulido estuvo como invitada en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde no solamente habló sobre sus proyectos laborales sino que también se refirió a una importante decisión en relación a su vida familiar.

PUBLICIDAD

En este contexto, es donde la expanelista de “Las Indomables” reveló el verdadero motivo de por qué su hijo se quiso ir de Chile para comenzar una nueva vida en Canadá.

En primera instancia, la actriz reconoció que fue ella quien tuvo la idea debido a los diversos episodios de delincuencia que hoy afectan a nuestro país, los cuales habrían despertado la preocupación en relación al futuro de su retoño.

“Lo saqué urgentemente de este país porque no me gusta para él, me siento insegura”, comentó de entrada en la conversación con Julio César Rodriguez.

Sobre cómo está su hijo en el país extranjero, Catalina aseguró que mucho mejor que acá, de hecho, destacó que está ganando un buen sueldo en su trabajo.

“Lleva un mes y ya está trabajando, está en la construcción y gana lo mismo que acá en un día”, expuso la panelista.

“No era vida para él”

Aunque eso no es todo, ya que otro de los motivos por los cuáles decidió mandarlo al país norteamericano fue que su retoño ha sido víctima de violentos episodios.

PUBLICIDAD

“Lo asaltaron cinco veces con pistola en la cabeza, desde los 15 años en adelante, o sea, está vivo porque Dios es grande, porque al lado, de la casa del Presidente, te asaltan, entregas el celular y además te matan”, expresó, aprovechando de lanzar una crítica al gobierno del actual mandatario Gabriel Boric.

Según ella, “no era vida para él y vida para mí, o sea, este es un país que se vivió invivible”, complementó la amiga de Paty Maldonado en el programa nocturno de Chilevisión.