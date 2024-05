“Me dijiste que habías terminado”: Daniela Colett le paró los carros a Luis Mateucci tras intenso coqueteo en “¿Ganar o Servir?”

Durante el capítulo estreno de “¿Ganar o Servir?”, Luis Mateucci y Daniela Colett protagonizaron un tenso momento puesto que la brasileña le paró los carros al argentino por no aclarar cuál era su situación sentimental con Daniela Aránguiz.

PUBLICIDAD

Todo comenzó en una nna actividad dirigida por Karla Constant, en donde los participantes debían calificar a sus compañeros con adjetivos tuvo consecuencias inesperadas.

En el turno de Colett, calificó a Luis como que le falta fogosidad. “Necesito que se suelte, tiene que tener las cosas claras para soltar el freno de mano”, sostuvo sobre el argentino.

“Es cierto que tengo el freno de mano puesto, tengo una relación que dejé en stand-by”, empezó a explicar Mateucci, pero Dani lo interrumpió: “¿Stand-by? Me dijiste que habías terminado”.

“Está en stand-by porque se terminó pero no en mala… Es difícil mi situación, claramente hay una conexión, hay una complicidad pero no me voy a tirar a la piscina si no estoy seguro en algo, la tengo que ver afuera también. Ella vive en Brasil, hay cosas que ver, que meditar, yo no estoy apurado”, trató de explicarse el trasandino, pero Dani mostró estar enojada con su respuesta.

“Me sentí mal. Yo lo veía como amigo y él me hizo cambiar la forma de verlo, me fue conquistando, siempre vino hacia mí. Y ahora cuando me estoy enganchando se retrae, entonces me molesta”, confesó la brasileña.

Acto seguido, Mateucci le preguntó por qué estaba siendo tan tóxica, a lo que ella respondió: “Por qué hablo que me gustas delante de todos? (...) Stand-by es que se dieron un tiempo, no que terminaste, y que digas eso me deja muy mal a mí. Aparte me estoy metiendo en una relación con pareja, me van a decir que soy la mala amiga”, se quejó Colett al borde de las lágrimas, asegurando que él jamás le comentó su estado sentimental de forma clara.

PUBLICIDAD

La opinión de sus compañeros

Tras la actividad, sollozando, Dani dijo haberse sentido muy incómoda. Por su parte, Oriana Marzoli aconsejó a Luis sobre esta situación, enfatizando en que este tema ya se había aclarado previamente.

“No es un error mío, es un error de ella”, sostuvo Luis. “Me toca los cojones que te digan ‘ay pobrecita, le están haciendo un desplante’, si ya se lo dijiste antes”, dijo la española, furiosa con Dani.

En tanto, Fran opinó que le llama la atención que las mujeres del reality se tomen tan a pecho las relaciones. “¿Por qué son todos tan intensos? Las mujeres de este reality a los dos días ya quieren una relación, y eso espanta”, comentó. la exGran Hermano.