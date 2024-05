“Me fui al chancho con el café y la energética...”: Bombo Fica explicó su estado de salud tras susto que lo obligó a suspender show en Europa

Hace unos días causó impacto en el mundo del espectáculo la noticia del repentino problema de salud que presentó el humorista Bombo Fica, lo que lo obligó a suspender unas presentaciones que tenía agendadas en Europa, a la espera de la autorización médica para poder seguir con sus actividades normales.

Así, durante un contacto con el matinal de Mega, “Mucho Gusto”, Bombo Fica entregó más detalles del problema de salud que presentó, agregando además que tuvo que consultar dos veces en distintos centros asistenciales.

“Estaba en el hotel antes de salir al aeropuerto y me di cuenta que cayeron unas gotitas de sangre de la nariz, y cuando me paro comienza a correr como si hubieran abierto una llave”, comenzó contando el humorista.

A lo anterior agregó que “nos fuimos a una clínica donde me atendieron mal y me cobraron como 700 euros. Me pusieron un tapón en la nariz y una pastilla para la presión, nada más”, añadiendo que el seguro médico lo mandó a otra clínica, pero como no tenía otorrino, tuvo que contratar a uno particular.

En ese sentido, y luego de haber pasado una buena noche, volvió a tener sangrado nasal, por lo que “mi señora me llevó a un hospital público acá en Barcelona. Me atendieron súper bien, no me cobraron nada y me pusieron otro tapón, y estuve cerca de 4-5 días internado”, contó.

Todo fue por un alza de presión

Bombo Fica luego explicó que el sangrado nasal se produjo por un alza de presión, agregando que “la presión me subió a 200... Me fui al chancho con el café y con la energética, sumado a la mala alimentación con mucha sal que yo nunca le había tomado importancia”.

Finalmente puntualizó que “el médico me dijo da gracias que esto fue hacia afuera y no fue hacia adentro, porque esto podría haber terminado en una trombosis o un derrame cerebral”.