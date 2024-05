“Pienso que es un ataque de celos de la diputada Maite Orsini”: Daniela Aránguiz asistió este lunes ante la justicia por querella de la parlamentaria

Asegurando que “pienso que este es un ataque de celos de la diputada Maite Orsini”, sonriente, envuelta en un atuendo negro y muy sonriente, llegó este lunes 27 de mayo Daniela Aránguiz hasta el Centro de Justicia para presentarse ante el Cuarto Juzgado de Garantía por la querella por injurias y calumnias presentada en su contra por la parlamentaria del Frente Amplio.

La exchica Mekano enfrenta en esta jornada la audiencia donde conocerá de parte del tribunal la querella que presentó la diputada Maite Orsini, en la que asegura que ella incurrió en “un intenso menoscabo a mi honra”.

Al llegar al Centro de Justicia, donde la esperaban varios medios de comunicación para escuchar sus descargos previos a la audiencia, Daniela Aránguiz aseguró estar “totalmente confiada en mis abogados”, añadiendo que está “súper tranquila, confiada en mis abogados, hay cosas en Chile tan importantes que puede hacer una diputada en nuestro país, que hacer estas cosas por un lío de faldas...”.

En tanto, al ser consultada sobre si le ofrecería disculpas a la diputada Orsini si así lo indica el tribunal, Aránguiz señaló que “yo voy a hacer lo que mis abogados me digan que tengo que hacer, pero por lo que ellos me dicen, no debería pedir disculpas (...) Yo no he injuriado a nadie”.

Jorge Valdivia “me ve todas las historias”

Luego apuntó que “yo pienso que este es un ataque de celos de la diputada Maite Orsini porque ella puede pensar que Jorge (Valdivia) tiene sentimientos hacia mi todavía”.

En ese sentido, añadió sin problemas que su exmarido -y actual pareja de Maite Orsini- Jorge Valdivia, “me ve todas las historias (de Instagram), varias historias, tengo pantallazos me bloquea y me desbloquea”, aseguró entre risas.

Finalmente, cerró diciendo en Chilevisión que ella siempre va a responder cuando se sienta atacada, “nunca me voy a quedar callada porque no le tengo miedo a nadie”, cerró diciendo mientras calificaba a Maite Orsini como “la vístima” (sic), haciendo referencia a un meme.