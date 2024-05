Robo e infidelidad: todo lo que se rumora sobre la causa de ruptura entre Nodal y Cazzu

Los cantantes Christian Nodal y Cazzu sorprendieron a sus seguidores el pasado 23 de mayo al anunciar su ruptura amorosa. Aunque ya se comentaba sobre una crisis en la relación, ellos seguían mostrándose felices en las redes y por eso, sus fans quedaron impactados con la noticia.

PUBLICIDAD

Cazzu replicó el comunicado que Nodal difundió sobre la separación y luego expresó que “los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores”.

Ambos borraron todas las fotos que tenían juntos en sus redes sociales y no han vuelto a pronunciarse sobre el tema. Alguien le escribió a él en Instagram: “Inmaduro hasta borrar fotos de tu hija”, a lo que siguió toda una ola de comentarios a favor y en contra del mexicano, aunque la mayoría fueron en contra.

Nodal- Cazzu con Ángela Aguilar y Belinda como posibles ‘manzanas de la discordia’

Christian Nodal y Ángela Aguilar juntos en Monterrey Sorpresa

Pero ¿Por qué se separaron Christian Nodal y Cazzu? Ninguno de los dos hablaron sobre los motivos de su separación, pero se rumora que una de las posibles causas es una infidelidad por parte de él.

Un día después de que la expareja anunció que van por “caminos separados”, se hizo viral una foto de Nodal con la también cantante Ángela Aguilar en las afueras de un establecimiento en Texas, además esa misma semana ambos se presentaron en un mismo concierto en la Arena Monterrey, y después de esta presentación, los captaron entrando al mismo hotel.

La usuaria Nelitza Sauceda, quien difundió la imagen viral de Nodal y Aguilar, pidió disculpas a los artistas, explicando que no tuvo intención de difundir la fotografía para generar comentarios en su contra. La mujer indicó que publicó la foto el 22 de mayo en su historia de Instagram y que no fue en Monterrey, donde ellos se presentaron. “Yo solo quiero desmentir y aclarar que los encontré en un grocery store, en HEB, no fue en Houston, Texas, sino en Magnolia, Texas. Jamás pensé que esta foto se fuera a hacer viral. No fue mi intención”, dijo Sauceda.

Otra versión es la expuesta por Prensa Libre que reseñó lo expuesto por Joel O’Farrili y Flor Rubio en el programa ‘Dulce y Picosito’. Los presentadores dijeron que Cazzu descubrió a Nodal escribiéndose mensajes en secreto con su ex Belinda, con quien él terminó en febrero del 2022.

PUBLICIDAD

“ Dicen, y por supuesto es un trascendido, que ella se enteraría que ellos (Nodal y Belinda) estaban chateando en privado. (…) Evidentemente a Cazzu no le gustó y por eso estaba tan enojada ”, expresaron en el referido programa.

Nodal y Belinda El cantante fue criticado tras hablar sobre el feminismo (@cazzu / @belindapop/Instagram)

Además, afirman que no sólo se trató de Belinda, sino de otras infidelidades que él presuntamente cometió cuando estaba de gira.

Versión del robo a Nodal

El portal Quien publicó lo expuesto por el periodista argentino Maximiliano Lumbia a su colega Gustavo Adolfo Infante, afirmando que la separación entre Nodal y Cazzu fue por varios motivos.

“Fueron varios, primero que fueron una pareja que en realidad se fue conociendo a medida que fue avanzando el vínculo y sobre todo el embarazo, segundo que Christian Nodal había quedado muy mal después de haber terminado con Belinda, yo no sé si al momento de conocer a Cazzu la había olvidado al ciento por ciento, y en el camino hubo un embarazo que no se sabe si fue buscado no, pero sí sabemos que Christian Nodal tenía ganas de ser padre hace tiempo”, manifestó Lumbia.

El comunicador indicó que se descubrieron varias infidelidades por parte de Nodal en sus giras y que además “ se habla también de un robo que podría llegar a estar vinculado, algunos habrían dicho, algún posible allegado de Cazzu o de la familia de Cazzu, algo que a Christian le hizo un poco de ruido, pero básicamente celos e infidelidad e inseguridades ”.

Sobre el supuesto robo, agregó que esto aún no se ha comprobado, “pero digamos que ese no fue el detonante de la separación, sino el problema en pareja en sí, que estaban muy separados ya sentimentalmente, con proyectos totalmente diferentes”.

Hasta el momento, ni Nodal, ni Cazzu han hablado sobre las causas de su separación, así que por ahora, lo que se dice en los medios sobre este punto, sólo son versiones.