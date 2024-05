“Yo pensaba que nos llevábamos estupendo”: Cata Pulido contó la firme sobre relación con Raquel Argandoña

Catalina Pulido fue una de las invitadas en el capítulo estreno de “Podemos Hablar”, en donde no solamente habló sobre su vida familiar sino que también se refirió a las relaciones que tiene con algunos rostros de la farándula.

En una conversación con Julio César Rodríguez, la actriz reaccionó a los dichos de Patricia Maldonado sobre su amistad con Raquel Argandoña.

“Pero si estaba la otra al lado, ¿Cómo va decir que soy yo? Obviamente que es Raquel, o sea, de partida Raquel, hace muchos años que es amiga de Patricia, yo siempre lo he dicho Patricia es más amiga de Raquel que Raquel de Patricia, pero bueno”.

La relación con Argandoña

“¿Cómo te llevas con Raquel?”, le consultó el animador del espacio nocturno de CHV al escuchar sus palabras.

A lo que la expanelista de “Las Indomables” contestó: “Yo no me llevo mal, yo pensaba que nos llevábamos estupendo con Raquel”, lanzó Pulido, dejando entrever una supuesta enemistad entre ambas.

Asimismo, aseguró que “yo creo que Raquel con la única mujer que realmente puede trabajar a la par es con Patricia”, comentó sobre su amiga.

“A pesar de que es una muy buena profesional, ella tiene un rollo con eso. No sé si es con compartir el escenario, la amistad con Patricia, no lo sé ni me interesa saberlo”.

En esa línea, rememoró su experiencia trabajando con Argandoña en el café concert Las Viejas Julias junto a la Paty: “Tuve muy buenas migas con Raquel, ni un problema”.

Sin embargo, sus diferencias se marcaron cuando Maldonado fue desvinculada de su trabajo en Mega tras el estallido social en el 2019. En aquella ocasión, según recuerda Pulido, la “Quintrala” hizo un duro comentario sobre su colega.

“Yo no sé si podría hacerle eso a una amiga, sobre todo en una situación tan delicada”, sostuvo.