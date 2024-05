“Ese nivel de toxicidad”: Luis Mateucci confesó que busca olvidarse de Daniela Aránguiz en “¿Ganar o Servir?”

Luis Mateucci sigue hablando de Daniela Aránguiz con sus compañeros de “¿Ganar o Servir?”, y en esta ocasión dejó claro que tiene ganas de dejar atrás su amorío con la panelista de farándulas.

La confesión se dio cuando el argentino se encontraba conversando con su Oriana Marzoli, su expareja, a quien le comentó que estaba decepcionado de la ex del Mago Valdivia y que por eso considera tener algo de verdad con Dani Colett.

Todo comenzó cuando Mateucci reconoció que aún está enamorado de Aránguiz, a lo que la venezolana comentó que él no debería portarse mal jugueteando con la brasileña si es que de verdad ama a la exchica Mekano.

“¿Voy a seguir con una mina que está hablando mal de mí? Puede que haya errores míos también, pero ese nivel de toxicidad… creo que este es el momento justo para desenamorarme y olvidarme. Ella me falló”, argumentó el trasandino.

“Si la tía está loca, porque está loca de celos, porque es una insegura de... Pero si tú dices que estás enamorado, entonces compórtate como un hombre enamorado”, lo retó la rubia.

Ante eso, Mateucci reiteró que cree que “es el momento justo para desenamorarme y olvidarme”.

El romance con Dani Colett

Horas después de esta conversación, Luis intentó abrazar a Daniela Colett, su intéres amoroso dentro del reality de Canal 13. Sin embargo, ésta lo rechazó diciendo que aún está molesta con él tras un duro desacuerdo en una actividad.

“No me busques hasta que resuelvas tus pendientes. Yo no soy un pasatiempo ni una calentura”, indicó Daniela.

“¿Vos vas a decirme lo que tengo que hacer? Soy bastante grandecito para que me digan lo que tengo que hacer”, respondió, enojado, Luis Mateucci, e hizo callar a la brasileña: “A mí no me vengas a hacer callar, que te callo yo”, contestó.

De todos modos, más tarde ambos regalonearon en la cama de ella, haciéndose cosquillas y terminaron continuando con su coqueteo.