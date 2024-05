“Esto fue hace 20 años”: Chilenos defienden a Felipe Avello de “funa” de parte de usuarios de Argentina y México

Durante las últimas horas se hizo viral un antiguo registro de Felipe Avello trabajando en SQP, el cual ha generado rechazo en los usuarios de las redes sociales.

En el registro, se ve como el humorista parodia a un acosador de Merino, quien reacciona molesta a las acciones del periodista, todo mientras Juan Pablo Queraltó da información del café concert “Las Indomables” y la modelo Pamela Díaz.

“Conductor de TV se “divierte” acosando a su compañera en plena transmisión de programa”, fue el comentario de la cuenta mexicana Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) en X (exTwitter), video que también fue compartido por el usuario argetino @PorqueTTArg.

Cabe destacar que el video del programa de farándula es de hace más de 10 años, y tras su viralización, actualmente cuenta con más de un millón de visualizaciones y más de mil comentarios.

Comentarios y la defensa de los chilenos

Este hecho generó una ola de críticas de parte de personas que desconocían las antiguas actitudes de Avello: “Que graciosos los chilenos, dijo nunca jamás nadie”; “Si es chiste, atrasa. Si es verdad, no sé de qué se ríen”; “Esto debe de ser actuado, no puedo creer que haya vatos así que se dediquen al espectáculo y lo hagan en vivo. Además la manera que tiene la muchacha de decirle una y otra vez que no lo haga creo que es parte del show. ¿Alguna persona de Chile que nos platique más sobre esto?”; “Qué contenido tan desagradable”; “Perdón. pero se supone que es gracioso esto?”; fueron algunos comentarios de los usuarios extranjeros.

Mientras tanto, los chilenos salieron en defensa de Felipe, asegurando que el registro es antiguo y que eso ya no se ve en la televisión nacional.

“Hermano, esto fue hace 20 años y era parte del show jaja”; “Como olvidar aquel día de 1678, lo recuerdo perfectamente”; “Es Felipe Avello pero este programa es del año 2000 a.d.c obvio que en esa época eran normales esas conductas, ahora no está permitido que me parece bien, Felipe Avello pidió perdón y es un pececillo de luz”; “Ese programa ya no existe”.

Acá te dejamos el video: