Estrella de 'Tiburón' aparece vestido de mujer durante un evento de la película y da declaraciones transfóbicas y homofóbicas

El reconocido actor Richard Dreyfuss, famoso por su papel en la icónica película “Tiburón”, se encuentra en el centro de la controversia tras un incidente ocurrido durante una proyección de la película en Massachusetts. El evento, que se llevó a cabo en el teatro The Cabot en Beverly, Massachusetts, el pasado sábado, tomó un giro inesperado que dejó a todos boquiabiertos.

Todo inició cuando Dreyfuss subió al escenario vestido con un atuendo de mujer y realizó una serie de comentarios que muchos asistentes describieron como transfóbicos, sexistas y homofóbicos. El evento comenzó de manera inusual, con Dreyfuss entrando en el escenario usando un vestido floral y balanceando las caderas de manera burlona.

Richard Dreyfuss, protagonista de “Tiburon” en medio de una gran polémica

Durante su camino hacia el asiento, el actor usó su bastón como un bate de béisbol, provocando reacciones encontradas entre el público. La situación se agravó cuando Dreyfuss inició una sesión de preguntas y respuestas con comentarios sumamente polémicos que han sido clasificados como expresiones de odio.

Al hablar de su directora en la película “Nuts”, Barbra Streisand, la llamó “genio” pero afirmó que las mujeres “son tan pasivas, por eso la película apestaba”. Los asistentes informaron que Dreyfuss continuó con comentarios despectivos sobre el movimiento MeToo y luego abordó temas relacionados con la comunidad transgénero.

El actor ganador del Oscar en 1978 continuó diciendo que no se debería escuchar a un niño de 10 años que dice querer cambiar de género. Estos comentarios generaron indignación entre el público, que comenzó a abuchear y a abandonar el teatro antes de que la película siquiera comenzara.

El teatro se disculpa por la actitud de Dreyfuss

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Un asistente escribió en la página de Facebook del teatro The Cabot: “Esto fue repugnante. ¿Cómo es posible que The Cabot no haya investigado mejor su actuación? Aparentemente, él tiene una reputación por escupir este tipo de tonterías racistas, homofóbicas y misóginas”.

En respuesta a la controversia, The Cabot emitió una declaración de disculpa a los asistentes, afirmando: “Somos conscientes de, y compartimos serias preocupaciones, tras el reciente evento con Richard Dreyfuss antes de la proyección de la película ‘Tiburón’ en The Cabot. Las opiniones expresadas por el Sr. Dreyfuss no reflejan los valores de inclusividad y respeto que mantenemos como organización”.