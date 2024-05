Jennifer López podría perder contrato de $ 1 millón con MGM por ‘pésimas ventas”

El acuerdo de Jennifer Lopez de un millón de dólares por espectáculo con MGM Grand durante 90 días a partir del próximo año en Las Vegas, está en peligro debido a que supuestamente, las ventas de su nuevo álbum y de las entradas para su próxima gira no están bien.

PUBLICIDAD

Según publicó New York Post, el acuerdo implica una residencia de 90 millones de dólares en Las Vegas, pero la viabilidad de esta negociación, ya no se proyecta como se esperaba por las “pésimas ventas” de la primera gira de Jlo después de cinco años tras haber lanzado en febrero pasado su álbum ‘This is Me... Now’.

“Su nuevo álbum y su próxima gira de conciertos están fracasando”, dice The Post, que se basó en una fuente que reveló que los representantes de MGM se están arrepintiendo.

“MGM está observando que a ella no le va bien en la carretera. Están muy nerviosos… Es bastante raro que tengas un mal recorrido y luego vayas a Las Vegas”, dijo el informante.

Para la negociación con Jennifer Lopez, MGM ya estaba en alianza con Live Nation, con el cual, según The Mirror, ofrecieron más de 800.000 por show. Después, con Anschutz Entertainment Group (AEG) ofrecieron 875.000 por espectáculo.

El citado medio dijo que Lopez ha tenido inconvenientes para llenar el 20 de julio el T-Mobile Arena de 19,500 asientos en Las Vegas, ya que todavía hay muchas entradas disponibles. Además, cancelaron siete fechas en ciudades como Atlanta, Nueva Orleans y Houston, informó Variety.

Jennifer Lopez busca negociar

Jennifer Lopez La actriz celebró el estreno de su nueva película con los mejores looks (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Netflix)

Por ahora, el acuerdo no está asentado en ningún contrato. Supuestamente, sólo se tratan de conversaciones.

PUBLICIDAD

El informante de The Post expuso que ante el riesgo que proyecta MGM, Jennifer Lopez busca negociar con “un recorte significativo”, ya que una residencia para la ‘Diva del Bronx’ debería costar entre 600.000 y 650.000 sin mucho espectáculo, precisó la fuente.

Hasta el momento, ni Jennifer Lopez, ni MGM se han pronunciado oficialmente.

El dato del riesgo del contrato de Jlo con MGM circula a la par de las malas críticas de su película que se estrenó el 24 de mayo en Netflix. Según Rotten Tomatoes, el filme tiene 17 por ciento de aprobación. La actuación de Lopez es bien vista, pero hay quienes refutan la calidad del guión.

Al mismo tiempo, la artista supuestamente, pasa por una crisis matrimonial con Ben Affleck, a quien supuestamente se aferra para no enfrentarla vergüenza mediática.

MGM le paga a Mariah Carey sólo 500.000 dólares por espectáculo para su residencia actual, mientras que la cantidad que ofrecen a Lopez es la misma que dan a Lady Gaga y Bruno Mars. La mejor pagada es Adele con dos millones de dólares por show.