“No respeto ni a mi propia madre y los voy a respetar a ustedes”: Violento conductor extranjero se burló de la prensa en plena fiscalización

Durante la jornada de este martes, un violento ciudadano de nacionalidad extranjera se burló de la prensa tras ser fiscalizado en pleno centro de Santiago, específicamente en el Barrio 10 de Julio.

PUBLICIDAD

“Esta persona no estaba contenta porque le fiscalizaron su moto, se la llevaron, y le hizo gesto a la cámara”, explicó el periodista de TVN sobre la situación que afectó a su colega del matinal “Tu Día”.

Según los antecedentes entregados por las autoridades de Carabineros y los funcionarios del Ministerio de Transportes, el chofer no portaba ningún tipo de documentación, sólo su licencia de conducir. Sin embargo, comenzó a desafiar al jefe del operativo e intentar escapar, en tanto aseguraba que él solamente estaba estacionado en la vereda y lo fiscalizaron sin motivo.

Tras intentar explicar la situación a los medios que se encontraban presentes, el conductor dijo que no hablaría más y levantó el dedo del corazón con dirección a las cámaras.

“No me toque, maricón”, expresó el hombre a las autoridades de la Municipalidad de Santiago.

“Hay garabatos, hay faltas de respeto”, expresó el notero de “Buenos días a todos”, mientras tanto en el estudio, Eduardo Fuentes aseguró que “no se le pueden decir eso a una autoridad. Agarrenlo de una vez”.

Posteriormente, el hombre aseguró que se encontraba andando en las calles de Santiago “con el permiso de Dios y la licencia de Dios... ¿Qué más quieren?”, sostuvo irónicamente.

PUBLICIDAD

Hombre gesto obsceno cámara | TVN

El tenso encuentro con la presa

Acto seguido, uno de los periodistas presentes le consultó al hombre por qué hizo un gesto obsceno a la cámaras: “Porque se me da la gana. Yo no respeto ni a mi propia madre y los voy a respetar a ustedes”, comentó de manera burlesca y se alejó del improvisado punto de prensa.

El jefe del programa nacional de fiscalización, Óscar Carrasco, expresó que: “Uno tiende, en algunas ocasiones a toparse con este tipo de casos, muy violentos con la prensa, con la autoridades”.

Acto seguido, y luego de varios minutos de tensión con las personas que se encontraban en el lugar, el hombre fue captado tirando besos a los medios y mientras estaba realizando esta acción fue detenido por Carabineros.

“Tú no puedes faltarle el respeto al que fiscaliza. El fiscalizador tiene un estatus especial y tú no puedes decir la de tu madre, o sea, cualquier persona que haga eso se puede ir detenido. (Ahora) no entiendo por qué no actáan contra él (...) No puedes vivir en un país y pretender no respetar las leyes, asumes que acá hay un ordenamiento que debes respetar ”, expresó Fuentes desde el estudio de TVN.

“La sacó pelá”, expresó María Luisa Godoy tras ver la nula iniciativa de los uniformados frente a las faltas de respeto del ciudadano extranjero.