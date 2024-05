Por qué Kate Hudson decidió darse ‘un año libre de hombres’ y los psicólogos lo recomiendan

Darse una pausa para reconectar con una misma es algo muy saludable, cosa que confirma Kate Hudson en unas declaraciones que se han hecho virales en internet. Aunque cualquiera podría pensar que por ser una guapa y famosa actriz le llueven pretendientes, ella prefirió alejarse de los hombres por un año para sanar.

PUBLICIDAD

Si bien para algunos puede resultar ‘extremista’, aprender a estar solas y elevar el amor propio, sin una compañía al lado, es un poderoso ejercicio para romper patrones de dependencia emocional y escoger mejor a las próximas personas, tal como ella probó con Danny Fujikawa, su actual pareja con la que logró obtener estabilidad desde 2017.

El poderoso motivo por el cual Kate Hudson se alejó de los hombres por un año

En una entrevista con el podcast, Call Her Daddy, la actriz reveló que este fue un consejo que le dio su terapeuta y, pese al inicio se cuestionó qué estaba haciendo y su eficacia, luego le dio grandes resultados.

“Estaba en ese momento en el que pensaba: ‘Ya no quiero seguir repitiendo ningún patrón. Tengo un gran terapeuta que me dijo: “Puedo ayudarte, pero tienes que hacerlo”. Se trataba de descubrir ciertas cosas que estaban sucediendo conmigo. Y luego tuve este tipo de avance que fue muy emotivo y que no creo que hubiera podido acceder si tenía alguna distracción”, dijo en la charla.

Este ‘sacrificio’ implicaba no tener citas, no coquetear, no mandar mensajes y no compartir su número para enfocarse en ella y no llenar sus necesidades con cualquier persona que resultara tóxica. Luego de los 6 meses encontró la tranquilidad y estuvo hasta 3 años soltera.

“Un año después, me dijo: ‘Está bien, creo que ya puedes volver a coquetear’. Yo dije: ‘¿Qué? ¿Puedo coquetear?’. Y me dijo que sí, a lo que respondí: ‘¿Pero qué significa eso? ¿Cómo que coquetear? Lo he olvidado”, bromeó al respecto.

Confesó que esto le permitió reducir su necesidad de atención masculina, hasta que llegó Fujikawa para enamorarse. “Si no hubiera hecho eso, nunca habría acabado con Danny, porque él es un buen hombre y no estoy demasiado segura de que me atrajeran en el pasado ese tipo de hombres”, finalizó.