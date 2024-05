“¿Somos un equipo o no? ¿Eres tonto?”: Oriana Marzoli lanzó su furia en contra de Pangal Andrade en nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?”

Oriana Marzoli perdió la paciencia en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, esto luego de ver a Pangal Andrade ayudar a los participantes del equipo contrario.

PUBLICIDAD

El conflicto se habría dado luego de que los miembros de “Soberanos” empezaran a criticar secretamente al exganador del reality “Año 0″ por elegir a Austin Palao como contrincante de Raimundo Cerda en la prueba del “Círculo de Fuego”. El peruano finalmente perdió y el capitán decidió nominar a Poeta para enfrentarse en el duelo de eliminación.

Al parecer estas decisiones molestaron a la española, quien no dudó en pararle los carros a Pangal: “Hay una bronquita que te tengo que echar. Soy la única que puede decirte las cosas, porque aquí nadie te dice nada y yo te lo tengo que decir. Fue una mala decisión tuya, tú como líder tendrías que haber sabido, ahí como líder a nosotros nos has decepcionado”, reconoció Oriana mientras estaban cenando.

Lo pilló con el enemigo

Minutos más tarde, Pangal estaba compartiendo con los integrantes de “Resistencia”, y Oriana le llamó la atención tras ver cómo ayudaba al resto a entrenar.

“No entrenes más a estas pibas ¿Somos un equipo o no? No puedes entrenar al enemigo ¿Eres tonto? No nos pidas nada más si te gusta ayudar al enemigo. Te importa una m… que vayamos del otro lado”, reclamó Marzoli, notablemente molesta.

Por su parte, Andrade intentó defenderse de las palabras de la española y asegurar que esa era su forma de ser. “Me caen bien (...) Es mi esencia ayudar al resto. Preocúpate de tus cosas, no te preocupes por con quién yo me junto”, fue la respuesta de Pangal.

Estas palabras enojaron aún más a Oriana, quien no dudó en decirle: “Eres un p… vendido, qué asco”, exclamó Marzoli, dándole a entender que si quiere ayudar al respecto que sea para “joderles”.

“¿Tú quieres que ganemos nosotros o te importa una mier... que nos vayamos al otro lado?”, le preguntó la española, a lo que Pangal aseguró que “nunca nos vamos a ir por ese lado” y le aconsejó que se preocupara de pasarlo bien.