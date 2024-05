Usuarios inician campaña para ayudar a artesano de 88 años que vende joyería en Providencia

En los últimos días se viralizó la historia de Sergio Reyes, un artesano de 88 años que lucha por mantener a flote su negocio de joyería y antigüedades ubicado en Providencia. El adulto mayor y exprofesor ha pasado las últimas cuatro décadas de su vida vendiendo sus productos en la galería Dos Caracoles de dicha comuna. Sin embargo, los tiempos difíciles y las bajas ventas han puesto en peligro su sustento.

La situación de Don Sergio se hizo conocida gracias a un video publicado por François Pouzet, un creador de contenido en TikTok e Instagram. En el video, Don Sergio describe su amor por la artesanía y las dificultades que enfrenta: “Me dedico a la artesanía, a vender cosas antiguas, esa es la más fuente que tendría ahora”, explica.

Su puesto, llamado “Scorpio”, ofrece joyas de plata y fantasía, así como una variedad de antigüedades. A pesar de su dedicación, la realidad económica es dura. “Hay días que vendo cero pesos, porque la gente no compra y los regalitos se han reducido al mínimo ahora”, lamenta.

“Me llamaba la atención que podíamos mover plata diariamente sin tener un sueldo mensual (...) Acá puede llegar un artesano y me dice: ‘tengo esto para venderle, ¿cuánto vale?’ y vamos jugando con el precio. Si me alcanza compro, si no me alcanza no compro”, reflexiona Don Sergio, recordando los días mejores.

Inician campaña para ayudar a don Sergio con sus ventas

Como era de esperar, la historia de Don Sergio tocó el corazón de miles de cibernautas. El video de Pouzet rápidamente se volvió viral, acumulando cientos de miles de visualizaciones y comentarios de apoyo.

Movidos por la empatía y el deseo de ayudar, los usuarios de redes sociales no se limitaron a expresar su solidaridad con palabras. En una muestra de generosidad, comenzaron a organizar una campaña para apoyar a Don Sergio. Los comentarios en el video viral hicieron un llamado a quienes lo vean para que se dirijan a la galería Dos Caracoles y compren sus productos. Además, algunos usuarios fueron más allá y solicitaron su información bancaria para realizar donaciones directas al artesano.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y de personas comprometidas a visitar el puesto de Don Sergio y poder ayudar a levantar el negocio del adulto mayor.