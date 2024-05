Alcaldesa de Nogales lanzó vulgar frase en pleno Concejo Municipal: quedó registrado

Margarita Osorio, alcaldesa de Nogales, comuna ubicada en la Región de Valparaíso, vuelve a estar en el ojo del huracán tras un polémico comentario realizado durante la sesión extraordinaria N°23 del Concejo Municipal, celebrada la mañana del pasado martes.

La reunión, que contó con la presencia de diversos concejales de la comuna ubicada en la Región de Valparaíso, se tornó incómoda cuando la jefa comunal hizo una comparación poco afortunada entre el despido de funcionarios en el sector privado y público.

“El mundo privado no es lo mismo que el servicio público, porque en el privado si usted no trabaja bien, váyase. ¿Pero en el mundo público cómo lo hacemos? Tenemos que hacer hasta un ‘kiko’ (sic) para echar a un funcionario”, expresó Osorio, generando algunas risas nerviosas entre las autoridades presentes.

El comentario de la alcaldesa, además de incluir una vulgaridad, reflejó su frustración con el proceso burocrático necesario para despedir a empleados públicos. Osorio continuó: “Tenemos que hacer una administración sumaria, pu... que nos cuesta. Así que esas son las rabias que uno pasa”.

Aunque las reacciones inmediatas en la sala fueron mixtas, con algunos concejales mostrando señales de incomodidad y otros riendo nerviosamente, el comentario no fue objetado en el momento. Sin embargo, la controversia no tardó en trasladarse a las redes sociales y medios de comunicación locales.

Otras polémicas de la alcaldesa Osorio

Cabe destacar que en 2022, la alcaldesa ya estuvo envuelta en polémicas, tras ser acusada de estafa, lo que resultó en su arresto domiciliario. Posteriormente, se le acusó de incumplir esta medida cautelar al ser vista en el Casino Enjoy de Rinconada.

En ese entonces, los diputados de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez y María Francisca Bello, fueron los encargados de denunciar que Osorio violó su arresto domiciliario nocturno para jugar en el casino.

En respuesta a estas acusaciones, Osorio defendió su acción alegando que “todo es parte de su vida privada” y afirmó que no había incurrido en ninguna falta. “Estoy tranquila. No haría nada que me perjudique”, dijo en su momento.