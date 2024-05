Así respondió Elsa Pataky a quienes la critican por “sacrificar” su carrera por Chris Hemsworth y sus hijos

Elsa Pataky y Chris Hemsworth son una de las parejas más estables y ejemplares del mundo del espectáculo con 14 años de matrimonio y tres hermosos hijos.

La pareja se muestra feliz y muy compenetrada, y es que tienen un estilo de vida muy divertido, y son unos padres modernos que viajan, hacen deportes extremos, y le enseñan el valor de la familia y unión a sus hijos.

Sin embargo, hace unos días el actor generó polémica en su discurso al recibir su estrella en el Paseo de la Fama , donde estuvo acompañado por Elsa y sus hijos y le dedicó unas hermosas palabras a ella.

“Quiero darle las gracias a mi preciosa esposa, que ha estado durante casi toda mi carrera a mi lado, animándome y apoyándome sin cesar. Y no olvido que ella dejó de lado sus propios sueños para apoyar los míos y, de nuevo, siempre estaré en deuda contigo”, le dijo el actor, conmoviendo a todos.

Aunque fue un discurso muy amoroso, estas declaraciones del actor han generado polémica, pues le han reprochado que la actriz española haya tenido que abandonar y sacrificar su carrera por dedicarse a sus tres hijos.

Elsa Pataky respondió a quienes la critican por “sacrificar” su carrera por Chris Hemsworth y sus hijos

Ante tantos ataques y críticas que han recibido, Elsa Pataky respondió y salió en defensa de su esposo, Chris Hemsworth, asegurando que esa decisión fue completamente de ella, y no se arrepiente.

“Es una cosa que es muy personal y que si quieres lo haces y si no quieres no lo haces, yo sentí que es lo que quería hacer y que me sentía más a gusto estando con mis hijos y teniendo la oportunidad de yo poder estar con ellos, sacrificarme mi parte de mi carrera en ese momento que yo también había hecho bastante, quise ser madre y quise sacrificarlo pero fue una decisión mía”, aseguró la actriz durante la presentación de Biotherm Skincare en España.

Además, aseguró que el actor también ha sacrificado muchas cosas y es un gran padre. “Pero siempre las mujeres en general sacrificamos mucho por nuestros hijos, pero los padres también, él también ha sacrificado mucho por mí, y es un padre maravilloso, pero quizás las madres tenemos más ese sentimiento de culpabilidad, es más profundo y entonces tenemos que sacrificar horas, estar más tiempo, estar por las noches, pero es una decisión mía y estoy muy feliz de haberlo hecho y no me arrepiento de nada”.

Esta respuesta la han celebrado muchas mujeres quienes aseguran que está bien también tomar la decisión de quedarte en casa cuidando de tus hijos si eso es lo que quieres, y en el caso de la actriz, ese era su deseo y hay que respetarlo.