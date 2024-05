“¡Deja de mencionar mi nombre!”: Mariela Sotomayor le paró los carros a Blue Mary en “Ganar o servir”

La animosidad entre las mujeres del equipo “Resistencia” y la periodista de espectáculos, Mariela Sotomayor, continúa en “Ganar o servir”. Esta semana comenzó con la pelea entre Faloon Larraguibel y la “Lengua del Pueblo”, ahora nuevamente la cantante Blue Mary se fue en contra de su rival del equipo “Soberanos”.

PUBLICIDAD

Esto comenzó en los minutos previos a la competencia individual entre mujeres. La animadora Karla Constant le consultó a María Almazábar con quién le gustaría intercambiar roles en el caso de que ganara, es decir, a quién de las señoras dejaría como sirvienta, y para la sorpresa de nadie escogió a Mariela.

“Creo que a Mariela le afecta bastante el hecho de estar allá. Ella lo demostró las semanas que estuvo, y nosotros estamos utilizando eso a nuestro favor, el equipo de los Soberanos, está bastante debilitado en ese sentido, así que yo creo que cambiaría con ella”, comenzó.

“La verdad no me llevo bien con Mariela, cada día me sorprende más su actitud, para mal. Me encantaría no estar con ella en el mismo espacio, compartiendo habitación, así que la elegiría a ella”, agregó.

Al consultarle por su respuesta, Sotomayor señaló que el error de Blue Mary es querer hacer algo para afectar negativamente a otra persona. Por su parte, ella dijo que prefiere desafiarse a sí misma que buscar la incomodidad de un tercero. “A mí no me afecta estar en el lado de los sirvientes, además que el lugar creo que de repente me hace mal las actitudes de otra persona”, precisó Mariela.

El round en el comedor

Una vez que finalizó la competencia, en la cual Mariela sacó el último lugar y Blue Mary el penúltimo, un nuevo conflicto se desató en el comedor de los sirvientes. Luis Mateucci le preguntó por la competencia, y Mariela procedió a destacar a sus compañeras Faloon y Camila Recabarren por su desempeño, a pesar de sus roces en la convivencia. Faloon y Blue Mary comenzaron a burlarse, y esta última dijo “el cinismo puro no lo soporto”.

Una vez que la periodista se fue, la locutora procedió a hablar sobre ella a gritos, comentando que Mariela felicitó a Camila después de todos los conflictos que han tenido. Sotomayor, quien escuchó los dichos de Blue Mary, le gritó de vuelta: “¡Deja de mencionar mi nombre con tu boca, por favor!”.

PUBLICIDAD

Blue Mary y Faloon seguían burlándose a gritos de Mariela, quien las fue a encarar. “No te felicité a ti en todo caso, solamente dije que las otras niñas son buenas competidoras, porque tú que juegas a la pelota quedás ahí conmigo, y en la primera prueba, te gané. ¿Me querías afectar? No me afecta, deja de hablar de mí”, respondió la periodista. “Pero, ¿qué te pasa?”, respondió Blue Mary haciéndose la desentendida, quien siguió burlándose de Mariela.

Al caer la noche, Mariela se acercó a Oriana Marzoli y Fran Maira debido a que se sentía mal por ser el blanco de las burlas de las chicas del equipo contrario. La exintegrante de “Gran Hermano” la incitaba a que botara su pena, pero la española no le iba a permitir que llorara por eso. “No le voy a permitir que llore por unas hueonas que no son nadie”, remató Marzoli.