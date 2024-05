El llamado “estafador de Tinder” y ex novio de Ana María Silva contó su verdad: denunció venganza de expareja de la periodista

La periodista de ‘Tu Día’ Ana María Silva, sufrió un verdadero terremoto el año pasado. Debió salir de la pantalla tras varias licencias médicas, luego de que suspendiera su matrimonio, al enterarse de que su novio no eran quién decía ser.

La boda con Marcelo Becker se suspendió antes de que Mega Investiga, emitiera un reportaje sobre el “príncipe del engaño”, quien es acusado de engañar a sus exparejas, dejándolas con millonarias deudas que enfrentan hasta el día de hoy.

La suspensión del matrimonio se hizo efectiva en noviembre, sin explicación alguna. Sólo semanas después se conoció la relación entre Silva y el estafador. Tras todo esto, la periodista salió de pantalla y además desapareció de redes sociales.

“El matrimonio no se suspende principalmente por esto, pero sin duda genera un remezón que en el fondo te lleva a esto” — Marcelo Becker

Ya de regreso en su trabajo, Becker decidió contar su verdad en el podcast de Cecilia Gutiérrez, Bombastic.

La verdad del “estafador de Tinder”

Becker precisó que “este reportaje para mí, se mueve por la venganza y por el despecho de un periodista de Chilevisión que era expareja de la que era mi pareja en ese entonces”, refiriéndose a Silva.

“Dijeron que era el ‘estafador de Tinder’, el embaucador sentimental, qué no dijeron, pero eso no es así. Nunca he tenido una relación con alguna persona vía estas aplicaciones”, explicó en el podcast.

Por otro lado, aclaró que el casamiento no se suspendió por este tema. “El matrimonio no se suspende principalmente por esto, pero sin duda genera un remezón que en el fondo te lleva a esto. Uno se pasa a ver envuelto en un circo romano”, concluyó.

En cuanto a la actualidad, Becker indicó que con Silva “mantenemos una relación cordial, de respeto, tengo la mejor impresión de ella como mujer, profesional. Esto repercutió no solo para ella, sino para mí, mi entorno. Fue un terremoto”.

Testimonios contra Becker

Una de las mujeres que dio su versión es Gabriela García, quien estuvo con él durante un año y que mantiene una deuda de más de 100 millones tras apoyarlo en la compra de un auto de lujo y conseguir un préstamo para la creación de una empresa.

Otras de las víctimas dijo al medio que “quedé destruida, me costó meses recuperarme. Darme cuenta que me enamoré de una persona que no existía y que todo había sido planeado fue devastador”.