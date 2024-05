Ella fue el primer amor del rey Felipe de España: Una ex compañera de clases

Antes de que el rey Felipe VI conociera a la reina Letizia, y mucho antes de su relación con Isabel Sartorius, Gigi Howard o Eva Sannum, el joven Felipe tuvo su primer amor mientras aún estudiaba en el colegio Santa María de los Rosales.

PUBLICIDAD

Esta relación temprana, aunque breve y discreta, fue con Victoria Carvajal y Hoyos, hija del Marqués de Isasi. Felipe y Victoria se conocieron cuando ambos tenían solo 17 años. Su relación se desarrolló en un ambiente de juventud y verano, especialmente durante sus estancias en Mallorca.

Victoria Carvajal y Hoyos fue el primer amor del rey Felipe de España

A pesar de la intensidad típica de los primeros amores, su romance no perduró. La madre de Victoria ha recordado que “lo suyo fue un noviazgo de jóvenes... pero ya hace mucho tiempo de aquello. Victoria no le da la mayor importancia”. A pesar de la brevedad y discreción del romance, había cierto desacuerdo por parte de los Reyes de España, ya que, aunque Victoria pertenecía a la nobleza, sus padres estaban divorciados, algo que no encajaba bien con las expectativas de la Casa Real en ese momento.

Fue un romance al inicio de su juventud (Agencias)

Actualmente, Victoria Carvajal y Hoyos ha construido una carrera notable en el ámbito del periodismo financiero. Es conocida por su capacidad para hacer accesible y entretenida la información económica, una habilidad que destaca en el portal The Objective. Su pasión por la comunicación y la economía la ha llevado a ser una figura respetada en su campo.

Además de su carrera periodística, Victoria también ha explorado su interés por el teatro. Es actriz en una pequeña compañía teatral, donde ha trabajado junto a Lourdes Ortuña, esposa del fiscal general del Estado. Su multifacética carrera y sus intereses artísticos demuestran una versatilidad admirable.

Cada quien hizo su vida (Agencias)

En su vida personal, Victoria también ha experimentado altibajos. Estuvo casada con Bruno Entrecanales y Domecq, una unión a la que asistieron miembros de la familia real, incluyendo al propio Felipe, la infanta Cristina y la reina Sofía. Sin embargo, su matrimonio terminó en divorcio, un capítulo más en su vida llena de logros y desafíos. El primer amor de Felipe, aunque breve y relegado al pasado, se ha convertido en una mujer de múltiples talentos y una carrera destacada.