“Ella le escribió a mi mejor amigo”: Luis Mateucci reveló el verdadero motivo de su quiebre con Daniela Aránguiz

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Luis Mateucci reveló el verdadero motivo de su quiebre con Daniela Aránguiz, el cual tendría relación con una tercera persona.

El momento de sinceridad del argentino se dio cuando conversaba con Claudio Valdivia, el excuñado de la panelista de farándula.

“Te voy a decir algo: yo nunca tuve una buena relación con Daniela, porque yo nunca me involucré en la relación entre ella y Jorge. Siempre me culpaba de las situaciones que pasaban entre ellos”, confesó Valdivia de entrada.

A lo que Luis respondió: “Tiene un montón de cosas buenas, pero tiene dos o tres actos malos hacia mí y eso vale más que todo lo demás. No debería ser así, porque si no puedo confiar en mi pareja, ¿en quién voy a confiar? A vos te pueden amar, pero si te son infieles, ¿de qué sirve que te amen?”, se quejó el argentino.

¿Hubo infidelidad?

Horas más tarde, mientras todos se encontraban en el patio, Mateucci nuevamente volvió a hablar de su expareja en un diálogo con Pangal Andrade.

Eso sí, en esta conversación confesó qué fue lo que lo decepcionó completamente de Aránguiz: “Me enteré de un par de cosas. No de infidelidad ni nada, pero son cosas que no hablan bien de tu pareja. Lloraba, rompía cosas… me falló como pareja”, detalló el trasandino.

“Yo me porté mal en Viña, entonces ella le escribió a mi mejor amigo para preguntarle lo que hice, empezaron a hablar y al final terminaron hablando mal de mí los dos. Ella una vez peleando conmigo me dijo que ese amigo no era tan amigo, hablé con él y me dijo ‘Yo me equivoqué, pero ella también’. Esos no son amigos. Por eso no voy a volver con ella”, expresó finalmente el argentino.