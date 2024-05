“Me causa un daño familiar de proporciones”: Jorge Valdivia desmiente haberle sido infiel a Maite Orsini con Natthy Chilena

Natthy Chilena, la escort más famosa del país, nuevamente está en el centro de la polémica, tras contar que atendió hace dos semanas a Jorge Valdivia, quien le habría sido infiel a su pareja, la diputada Maite Orsini.

Natthy Chilena mostró una fotografía de una supuesta videollamada que tuvo con Valdivia, para coordinar el encuentro. El exfutbolista le habría pedido primero que se juntaran en el departamento de un amigo, sin embargo, no quiso y le pidió que fuera hasta donde estaba ella.

“Después de todo lo que pasó, no pensé que volvería, pero al final siempre vuelven”, dijo la escort, quien ya hace meses dio a conocer que el exjugador se atendía con ella.

El medio Duplos, aseguró que “Valdivia andaba lanzado esos días; recayó... estaba ‘brígido’, casi irreconocible. Así es cuando recaen”.

“El amigo le presta el departamento para lanzarse y él inventa cualquier hue... La loca con la que anda, la Maite o quizás otras, lo llamaban como enfermas”, agregó, junto con más detalles del encuentro íntimo.

Valdivia cuenta su verdad

A través de un comunicado enviado a La Cuarta, Valdivia desmintió todo lo mencionado por Natthy Chilena. “Quiero desmentir categóricamente cualquier relación con esa persona a quien ni siquiera conozco. Por tanto, también es falso que ella tenga imágenes mías”, comenzó.

“La publicación de este tipo de noticias sin el chequeo mínimo que exige la ética periodística, me causa un daño familiar de proporciones y le pido a los medios detener la oleada de publicaciones irresponsables en este tema”, puntualizó.

Valdivia además indicó que “no es primera vez que me involucran sin pruebas en asuntos de esta envergadura. No puede ser que una persona conocida por su rol de escort diga una mentira y los medios difundan sin el chequeo mínimo que exige el sentido común”.