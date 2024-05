“Mechera VIP” y “cobarde”: Mariela Sotomayor se fue con todo en contra de Faloon Larraguibel y Luis Mateucci

El péndulo fue motivo de controversia esta semana en el reality show de Canal 13, “Ganar o servir”. En el capítulo de este lunes, Amanda le consultó sobre su péndulo a Mariela Sotomayor cuando Faloon Larraguibel lanzó el siguiente comentario hacia la periodista: “a la hoguera”.

“Qué patuda esta Sirvienta. Cuando preguntabas por Austin, ahí sí te gustaba el péndulo”, lanzó la “Lengua del Pueblo”, quien le pidió que se retirara. Faloon rápidamente se ofuscó, y dijo “¿Cuándo le he preguntado yo una huea?”.

Mariela se seguía burlando de Faloon, y ésta última la seguía tratando de mentirosa. “¡¿Tú crees que te vas a meter y yo no te voy a decir nada?! Te voy a responder y cada vez será peor”, exclamó Sotomayor. “¡Nunca te he preguntado nada! ¡Me carga la gente mentirosa!”, lanzó Larraguibel.

Minutos más tarde, Pangal Andrade en una conversación con Claudio Valdivia reveló que es verdad la versión de Mariela.

La “broma” de Mateucci y Larraguibel

Ante este escándalo, el capitán del equipo “Soberanos”, Luis Mateucci propuso esconderle el péndulo a Mariela, y Faloon se ofreció. “Yo no le tenía mala a Mariela, porque igual la conozco hace mucho tiempo. Sí no me gustaba las hueas que estaba haciendo, pero ahora se fue conmigo, inventando hueas”, lanzó la exchica “Yingo”.

Luis y Faloon fueron a la pieza para sacarle el péndulo a la periodista. El argentino lo intentó, pero no encontró el preciado objeto de Sotomayor, así que le sacó otro collar. Por esto, fue a donde Botota Fox, quien le reveló el lugar donde guarda el péndulo.

Así que nuevamente la dupla, asistidos por Camila Recabarren, fueron a buscar entre los objetos personales de Mariela Sotomayor, lograron sacar su péndulo y lo escondieron en la cocina.

Mariela Sotomayor contraaataca

En las escenas del capítulo de este miércoles muestran a Mariela Sotomayor buscando su péndulo. Ella se ve hablando con Luis Mateucci a quien le dijo “se me perdió mi péndulo y un collar, ¿Tú los has visto para ahí? ¿O me lo tomaste para hacer una talla?”.

“Lo que te pido es que si le puedes echar una miradita a tus cosas porque alguien lo pudo haber pescado y haberlo dejado en cualquier parte”, agregó la periodista. El argentino se hizo el desentendido ante esta situación.

La periodista en su cuenta de Instagram publicó el momento en que su péndulo es sustraído por Luis y Faloon, y publicó un fuerte mensaje a sus compañeros. “La nueva versión de la mechera ‘VIP’. Vergüenza mundial Faloon ¿qué nos queda de esto? Mateuchi... un cobarde”, escribió.

Vale decir que Mariela sigue en el encierro en tiempo televisivo, pero se ha rumoreado que ya fue eliminada del espacio hace unas semanas.