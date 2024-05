“Mi compromiso está en Argentina”: hija de Karen Doggenweiler se niega a volver pronto a Chile

La hija de Karen Doggenweiler, Fernanda Cornejo, descartó volver a Chile en un futuro próximo esto puesto que está pasando por un buen momento tanto personal como profesional desde que vive en Argentina.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que hace un tiempo se dio a conocer que la joven de 28 años se está haciendo una carrera en los medios trasandinos, en donde ha logrado crearse un espacio.

Así lo afirmó en una conversación con Página 7, en la cual se refirió a su decisión de emigrar de nuestro país, asegurando que “quería tomar nuevos desafíos. Siempre tuve las ganas y la intención de vivir acá. Estaba dentro de mis planes, así que no fue algo sorpresivo, lo planifiqué con mucho tiempo”, señaló.

De hecho, comentó que actualmente se le están abriendo algunas puertas y está aprovechando cada una para lograr posicionarse.

“Estoy trabajando en materia digital, en economía, al aire, apareciendo con distintas cápsulas digitales que se transmiten por las redes sociales. Además, estoy con la Radio con Vos y con el podcast Agenda criolla”, comentó.

No quiere volver a su tierra

Según las palabras de Fernanda con el medio, en estos momentos se proyecta más en el país vecino que en su tierra natal. “Mi plan y mi compromiso está en Argentina. Es una etapa que puedo proyectar años o quién sabe, ya que no hay que tentar tanto al destino”, comentó.

“Me encantaría aprovechar las herramientas tecnológicas que nos permiten tener vínculos con medios de allá (de Chile) o con lo que se estime necesario para aportar también una mirada clave chilena, respecto a lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Argentina, que ha tenido repercusión en Chile. Pero en cuanto al tema físico, mi lugar, en este momento, está acá”, explicó la hija de la comunicadora.

PUBLICIDAD

Finalmente, la retoña de Doggenweiler expuso que esta nueva vida alejada de su familia la ha ayudado de manera personal.

“Me gusta mucho vivir experiencias nuevas, salir de esta zona de confort. Me propuse desafíos diferentes y lo he valorado mucho, me he demostrado cierta capacidad de adaptación a algo que es ajeno a mi desarrollo, porque mi mamá es una gran periodista y se ha dedicado siempre a esto, pero desde la ciencia política estaba bastante ajeno a mí”.