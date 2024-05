“Mientras seas mi sirviente te utilizaré como un juguete”: Oriana Marzoli y Raimundo Cerda están coqueteando de lo lindo en “¿Ganar o Servir?”

Comenzaron los nuevos coqueteos en la cazona de “¿Ganar o Servir?”, y esta vez lo protagonizaron nada más ni nada menos que Oriana Marzoli y Raimundo Cerda.

Así es, la actual pareja de Gala Caldirola fue visto con la española en un comprometedor momento mientras se encontraban solos dentro de la casa.

“Mientras seas mi Sirviente te utilizaré como un juguete. Y tú quieres servirme”, comentó a modo de juego, Oriana. “Te quedan cuatro días en que te voy a poder servir, nada más”, contestó coquetamente Rai.

Posteriormente, Raimundo le confesó a Marzoli sus verdaderos sentimientos por Gala y por qué dice no querer nada serio con ella. “Le he dicho ‘Me caes bien, lo paso bien, hemos hecho cosas bacanes’, pero no es el amor de mi vida. No estoy listo para eso a mi edad”, reveló.

Eso sí, Oriana no se guardó la información para ella, sino que fue directo a contarle a Francisca Maira: “No está ni ahí con ser novio de nadie. yo no sé por qué ella, con la edad que tiene, está permitiendo esa relación. Si fuese mi amiga, le diría ‘amiga, ni colágeno ni ostias’”.

Confesiones de Raimundo

Minutos más tarde, el joven nuevamente se acercó a Oriana en el patio y siguieron hablando sobre sus intenciones con su Gala Caldirola, mientras que Marzoli mostró preocupación por los coqueteos de Rai.

“No sé exactamente la postura de ella, si se está enamorando o si es simplemente un ‘aquí te pillo, aquí te mato’. Si le gustas de verdad, no hagas esto. Además a ella le gusta ser víctima, la conozco”, indicó la rubia, asegurando que no quiere hacerla sentir mal puesto que no le gusta Cerda.

“Por ejemplo, a mí esto me jodería”, explicó Marzoli, ya que minutos atrás estaba acarisiando el pelo de Rai. “Por eso te digo, si le gustas de verdad, yo dejo las risas”, sostuvo.

“Conmigo no ha sido tan clara, no me ha dicho ‘me encantas, quiero todo contigo’”, se defendió Cerda, afirmando que sí le preguntó a Gala si es que le molestaba su contacto con Marzoli.

Finalmente, Oriana, Fran y Mariela aconsejaron al exparticipante de “Gran Hermano” sobre su romance y le dijeron que aclarara las cosas.