“No quiero que se sienta abandonado”: Carla Jara pidió mediación con Francisco Kaminski ante tribunal de familia por su hijo en común

Carla Jara volvió a hablar en extenso del mediático quiebre de su matrimonio con el conductor de radio y televisión, Francisco Kaminski, esta vez en una entrevista con la revista Velvet, donde profundizó en varios aspectos del término de su relación.

En ese sentido, Carla Jara aseguró que dado que este es el segundo divorcio que enfrenta, “a la semana estaba con psicólogo y psiquiatra; sola no hubiese podido. Lo más importante es botar la pena y entender por qué sucedieron las cosas”, dijo.

Carla Jara pidió mediación ante un tribunal de familia

Además, la actriz también aseguró que uno de sus mayores dolores hasta ahora ha sido la distancia que se formó entre su hijo Mariano y Francisco Kaminski, por lo que decidió pedir mediación ante un tribunal de familia.

“Sólo puedo decir que Mariano es grande, tiene 10 años y se da cuenta de lo que ocurre. Sin ir más lejos, fue él quien descubrió el primer mensaje en su celular”, indicó.

Luego añadió que “jamás le hablaría mal de su padre, al contrario. Todo el tiempo le digo: ‘Tu papá te sigue amando, no ha podido venir porque está ocupado, está trabajando…’. No quiero que se sienta abandonado, como le ocurre hoy. Por ello solicité una mediación a través del tribunal de familia, para llegar a un buen puerto”.

Carla Jara en revista Velvet

Las deudas de Kaminski con Carla Jara

En tanto, al ser consultada sobre la millonaria deuda que tiene Francisco Kaminski con ella, Carla Jara indicó que “hasta el día de hoy no sé en qué gastaba esa plata, porque tampoco llevábamos una vida de lujos. (Decía) que debía pagar cosas de una fábrica de cecinas que tenía con su hermano y que, a fin de mes, una vez que le entrara plata por unas facturas, me devolvería el dinero”.

“Otra deuda que tiene conmigo es cuando trajo a Chile al grupo Rombai. Fueron muchos millones, en que tuve que vender uno de mis departamentos, ya que yo era su aval”, reveló.

Finalmente, sobre las funas en redes sociales hacia su ahora exmarido, Carla Jara puntualizó que “no me alegro. No soy rencorosa ni vengativa. Tampoco te voy a negar que me he reído con algunos memes… Sin embargo, creo que cada uno tiene lo que se merece. Y sigue cometiendo errores. Si hablara con la verdad, sería más fácil porque lo hubiesen entendido, pero continúa intentando justificar lo injustificable”.