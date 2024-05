“No sabía cómo reaccionar”: Fran Maira habló con sus compañeros de “¿Ganar o Servir?” sobre los episodios de acoso que vivió en la adolescencia

El canal extendido de “Ganar o servir” es hogar del material que no es seleccionado en la edición estelar del programa. Los cibernautas han capturado estos momentos y así es cómo nos hemos enterado de conflictos no mostrados, instrucciones de la producción, conversaciones y revelaciones de los participantes.

Uno de los momentos que fue compartido en X (Twitter) por una de las seguidoras del reality, muestra a Fran Maira entregando una íntima revelación sobre su vida personal, en específico los acosos sexuales que ha vivido durante su adolescencia.

“Yo creo que a todas las mujeres no han acosado o han intentado más de una vez”, partió diciendo. Pangal le consultó si es que la han acosado, y Fran señaló que sí, “me han intentado...”, afirmó antes de ser censurada por la producción.

La historia de Fran Maira

Maira continuó su relato y dijo “no voy a especificar acá, pero cuando más chica me acuerdo que un hueón me intentó... obligarme a... Un hueón joven de mi edad, no era un hueón X. Como que me agarró y me intentó...”, nuevamente las partes más fuertes fueron silenciadas.

Ella fue consultada por Mariela Sotomayor sobre qué hizo, y la joven contestó que “era chica y no sabía cómo reaccionar, pero sí pude zafarla. Ahí tengo traumas, pero se me bloquearon”. En esa misma línea, Fran contó otra experiencia que vivió “una vez un hueón mayor también, pero nunca ha pasado... heavy”.

Al especificar cuántos años tenía durante estos eventos, Francisca dijo que tenía 16 y 18 años. “Muchas otras veces me han intentado acosar. Pasa, pero son con los hueones con plata, a mí me ha pasado eso. Se ven súper bien, pero son rarísimos”, agregó.

Fran dijo que estos episodios han sido “cero traumáticos, o sea, yo creo que me han pasado hueas peores. No pasó al final, fue un intento de”.