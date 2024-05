Pablo Zamora revive a Popín con gira por Chile: “Se transformó en un personaje de culto sin que me diera cuenta”

Gracias al éxito que supuso la viralización de unos registros de sus actuaciones en el programa “Morandé con Compañía”, es que el comediante Pablo Zamora decidió revivir a su personaje Popín, con quien se presentará en una serie de shows en diferentes ciudades del país durante lo que resta de este mes y julio.

Un fenómeno de las redes sociales que Zamora asume como una buena instancia para reflotar un personaje que en medio de la pandemia de coronavirus, en 2020, explotó entre los usuarios que hicieron de la reconocida frase “¡esto es muy penca!”, un momento habitual en las plataformas digitales.

El regreso del humorista a los shows

Por ello es que el comediante decidió realizar una gira con su nuevo espectáculo “¡Popín, un show muy penca!” por diferentes ciudades del país, que iniciará mañana y que durará hasta el 27 de julio con presentaciones en Osorno, Arica, Iquique, Coyhaique, Punta Arenas, Puerto Varas, Valdivia y Temuco.

Opens in new window El show de Pablo Zamora recorrerá ocho ciudades el país. Fuente: Instagram @popin_original.

“Creo que básicamente este regreso tiene que ver con escuchar lo que pasaba en redes sociales. Popín curiosamente se transformó en un personaje de culto sin que me diera cuenta. Generaciones que nunca lo vieron en TV lo pedían”, reconoció Zamora en lun.com.

Pese al entusiasmo por el retorno, el humorista asegura que en un inicio tuvo sus dudas, principalmente porque a sus 48 años sentía que tanto su cuerpo como su voz no podrían dar el tono para representar a su creación.

“El personaje tiene una demanda física importante y mi cuerpo lo sabe. Me gustó mucho una caricatura que hizo el comediante Nico, el Mito de Popín con Batman. Me gusto el tono hecho mier*** que hizo del personaje, así que me calzaba perfecto al hecho de cómo estoy hoy en día, jajajá”, indica el humorista.

“Lo que más me preocupaba era poder llegar al tono de voz de Popín. Al principio no podía. Y también me preocupaba poder mantener la locura de él durante una hora y media. No sabía si mi cuerpo me iba a responder, pero dicen que el cuerpo tiene memoria, sólo me puse el traje y la peluca y éste se acordó de cómo revivirlo”, finalizó.