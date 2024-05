“¿Para qué me rebajé al nivel de esta ordinaria?”: Oriana Marzoli rompió en llanto tras fuerte pelea con Faloon Larraguibel

Oriana Marzoli rompió en llanto en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, esto luego de una fuerte discusión con Faloon Larraguibel.

Todo habría comenzado en una nueva actividad liderada por Botota Fox y Mariela Sotomayor, en donde los participantes debían escoger quiénes son villanos y héroes de cada equipo. Con respecto al papel de antagonista, el liderazgo lo obtuvieron rápidamente Camila y Mariela, con la española quedando en tercer lugar.

Entonces, Austin Palao le comentó a Marzoli que va a perder como villana, Oriana dijo que es porque “estoy rodeada de inútiles”.

Estas palabras de Oriana molestaron a Faloon, quien en pocos seguidos se fue en contra de la española: “No te gusta perder, quiere ser todo el rato florerito de mesa. Estás picada porque nadie vota por ti”, la encaró.

Por su parte, Oriana la acusó a Faloon de estar interesada en ella porque está todo el tiempo pendiente de lo que hace: “¿Por qué te interesa tanto lo que yo quiera hacer? ¿Te gusto? No chupes cámara, pesada”, sostuvo. A lo que Faloon respondió: “No me gustan las mujeres”.

Minutos después, Oriana aseguró que Faloon es de esas personas que va con las cosas por debajo y que es ridícula.

“Nadie te quiere, estúpida”, fueron algunas de las palabras que se alcanzaron a escuchar puesto que la producción de Canal 13 cortó la discusión y en su lugar, puso música clásica.

Las lágrimas de Oriana

Un rato después, mientras Blue Mary opinaba en el patio sobre lo ocurrido, teorizó que Oriana y Mariela son igual de villanas.

“Me molestó que estaba tratando a todos como inútiles, eso me dio rabia. Y todos callados, le chupan las patas. ¿Qué se cree?”, se explicó Faloon luego sobre los motivos de su pelea con la española.

En ese momento, el equipo “Soberano” se encontraba en el sector del comedor, en donde también estaba comentando la situación y Oriana tuvo un momento de sinceridad, asegurando que no quiere revivir las peleas que protagonizó en otros realities.

“No quiero quedar mal, no quiero ser como cuando tenía 23 años. No quiero esto, no me soporto por haber caído en esto, no quiero ser ésta. ¿Para qué me rebajé al nivel de esta ordinaria?”, se lamentó en medio de lágrimas, para luego ser consolada por Francisca Maira.