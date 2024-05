“Siempre mostrando de más”, el sexy look de Evaluna presumiendo su ‘baby bump’ que desató ola de críticas

La cantante presumió su pancita de embarazo en sexy look pero la criticaron

Evaluna Montaner es una de las cantantes y actrices más famosas que junto a su esposo, Camilo, han formado una exitosa carrera en la música y también una hermosa familia.

Sin embargo, constantemente generan polémica, ya sea por sus looks, su forma de criar a su hija Índigo, su relación y mucho más, y recientemente fue criticada por uno de sus atuendos.

La famosa presumió su ‘baby bump’ en un sexy look durante un concierto junto a Camilo y se llenó de críticas.

Recientemente Camilo y Evaluna se presentaron en un evento para Spotify Colombia, Bogotá, donde cantaron el tema ‘Plis’.

Sin embargo, el look de la hija de Ricardo Montaner se llevó las críticas por ser muy “revelador” , y es que la joven llevaba un pantalón ancho con un top negro, dejando su barriguita de embarazo al descubierto.

Aunque complementó con una chaqueta oversize, a muchos les pareció que fue un look “desacertado”, con el que “mostraba de más” y la criticaron.

“Habiendo ropa tan bonita de embarazo se pone eso”, “siempre mostrando de más”, “no se puede vestir decente esta chica”, “el buen gusto no se dónde lo tiene”, “de verdad que qué necesidad de estar mostrando la barriga, algo tan preciado y delicado”, “tan hermosa que se ve, pero tan mal que se viste”, y “dios mío alguien que le de clases de moda y elegancia a Evaluna”, fueron algunas de las reacciones en redes.