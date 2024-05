“¿Ya se operó tanto la cara?”: Nicki Nicole reaparece con visible cambio en el rostro y desata polémica

La noche del martes 28 de mayo se llevó a cabo una nueva edición de los Premios Gardel desde el Movistar Arena de Buenos Aires, donde se premia a lo mejor de la música en aquel país y donde se dieron cita, famosos como Lali Espósito, Emilia Mernes, María Becerra, Duki y Nicki Nicole.

Fue la ex de Peso Pluma quien llamó la atención por los atuendos que llevó a la gala, convirtiéndose en una de las protagonistas de dicha velada, con vestidos que bien podrían ser dignos de un look de la venganza como el que, alguna vez, Lady Di llevó.

Sin embargo, los internautas han notado un cambio en su apariencia que no pasó desapercibido y fue la razón por la que se fueron contra la joven argentina, quien, a mediados de febrero, vivió una fuerte polémica tras su separación con Peso Pluma debido a una supuesta infidelidad con Sonia Sahar, lo que la llevó a mandar un triste mensaje en redes sociales, en el que se leía:

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Tras darse a conocer su separación, Nicki Nicole lanzo un tema que para muchos fue dedicada a Hassan Emilio Kabande, mejor conocido como Peso Pluma, titulada ‘Ojos Verdes’ que decía: “Pero es que yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui ¿A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir, diciendo que no me extrañas?”.

Nicki Nicole reaparece en los Premios Gardel con despampanante look

Tras su polémica separación de ‘La Doble P’, Nicki Nicole se robó la noche de los Premios Gardel con dos atuendos, un vestido negro que usó durante la gala, y un look de sirena con el que posó en su paso por la alfombra roja del evento.

La cantante que se llevó la noche del 28 de mayo el premio a ‘Mejor Álbum Urbano’ por ‘Alma’ llegó a la gala con un vestido metalizado de tirantes en color plata que incluía una larga caída en forma de sirena que miembros del staff tuvieron que ayudarle a acomodar.

Apariencia de Nicki Nicole en los Premios Gardel genera críticas

La prenda era tan ceñida que dejaba ver su figura de guitarra, sin embargo, hubo varios aspectos que los fans reprobaron de dicho diseño y una acción por parte del staff a Nicki Nicole.

“Lindo vestido, lástima tener que normalizar semejante boludes de tener 3 esclavos para llevarlo”, “Hermosa, pero no le veo la necesidad de usar algo tan incómodo... La que diseñó, lo hubiera hecho desmontable la parte de abajo”, fueron los primeros comentarios, llamaron la atención, sin embargo, hubo otros fans que aseguraron que la cantante lucía un rostro cambiado: “Ya se operó tanto la cara? Qué lástima”, “Se operó la nariz, se inyectó los labios, hasta la cara se estiró”.