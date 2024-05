Carmen Gloria Arroyo contó duro episodio de acoso que vivió hace un tiempo: “Intervenía mi celular, me lo bloqueaba...”

Un duro episodio de acoso es parte del relato que la abogada Carmen Gloria Arroyo dio en la entrevista que dio al programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, que será emitido este viernes 31 de mayo en horario prime.

En la oportunidad, la conductora de “Carmen Gloria a tu servicio” dará cuenta de lo que vivió con un acosador que le enviaba mensajes de todo tipo, llegando incluso a intervenir y bloquear su celular, hecho que denunció a la justicia y que todavía está en investigación.

“Pasaba por etapas donde me enviaba todo su amor, su cariño y admiración, después por etapas donde se volvía muy sexual todos los mensajes y una tercera etapa en la que me odiaba y me descuartizaba y me repartía por todo Santiago, fue bien duro, bien duro porque aunque uno sepa que o uno diga la mayor probabilidad que sea un loco, igual uno dice y si no lo es y si termina haciéndome algo, entonces a mí me pasaba mientras iba manejando que empezaba a mirar”, relatará la abogada a Julio César Rodríguez.

En ese sentido, agregará que el sujeto no solamente la acosaba a ella, sino que también a otros personajes públicos y de la televisión.

“Él intervenía mi celular, bloqueaba mi celular cuando quería, volvía y lo habilitaba y me enviaba mensajes de texto y de distintos teléfonos y eran todos teléfonos fuera de Chile y así lo hizo también con otras personas entre ellas Franzani, Marco Enríquez- Ominami, el director de la PDI, hay varias personas más”, indicará.

En este sentido, la abogada apuntará que el caso sigue abierto y que de hecho, tiene una audiencia en julio.

Otro caso anterior

Carmen Gloria Arroyo además señalará que este es el segundo episodio que vive con un acosador, ya que anteriormente también vivió uno, agregando que los ve como “gajes del oficio”.

La abogada puntualizará que el caso anterior lo vivió cuando trabajaba en Chilevisión, cuando el sujeto “veía el programa y todos los días me enviaba correos diciendo, de que formas distintas iba a matarme, se hizo la denuncia, el canal se hizo parte y al final lograron detectar quien era, era un señor con problemas mentales, que estuvo internado, nos preocupamos que tuviera un tratamiento, pero creo que ya lo dejó, estaba libre nuevamente y era de Vicuña, me acuerdo”, señalará Carmen Gloria Arroyo.