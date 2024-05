‘Él no irá a ninguna parte pronto’: Selena Gomez no permitirá que la opinión de los fans afecten su noviazgo

En una entrevista para la portada de TIME, la actriz y estrella del pop Selena Gomez, de 31 años, habló sobre su relación con Benny Blanco y cómo ha lidiado con las reacciones de los fans ante su romance. “Soy consciente de lo que la gente puede hacer a las personas que amo”, comentó Gomez. “Mis propios fans, a quienes adoro y que han influido mucho en quién soy, pueden decirme las cosas más hirientes sobre cómo vivo mi vida. Pero él tiene una fuerza interior que hace que nada de ese ruido lo afecte”.

Gomez añadió: “Es realmente admirable, y valoro cada momento con él. No sé lo que el futuro nos depara, pero sé que él no se irá pronto” . La cantante de “Fetish” dejó claro que su novio productor, de 36 años, no es su única “fuente de felicidad”. “Estuve sola durante cinco años, y me acostumbré a ello”, explicó Gomez. “Mucha gente teme estar sola, y probablemente me torturé mentalmente durante dos años estando sola, pero luego lo acepté”.

Selena Gomez está viviendo uno de los mejores momentos de su vida

Sobre su relación con Blanco, añadió: “Sucede cuando menos lo esperas”. Gomez y Blanco se conocían desde hace años antes de comenzar a salir en junio de 2023, después de haber colaborado en el sencillo de 2019 “I Can’t Get Enough” con Tainy y J Balvin. En el video musical de la canción, compartieron una escena dulce en una cama gigante, donde él estaba vestido de oso de peluche y ella llevaba pijamas.

En agosto de 2023, la estrella de “Emilia Perez” lanzó el sencillo “Single Soon”, producido por Blanco. Luego confirmó su relación en diciembre de 2023, cuando le dio “me gusta” a publicaciones de cuentas de fans en Instagram sobre la pareja, incluso comentando “Él es absolutamente todo en mi corazón” en una de ellas.

También mostró un anillo con la letra “B” y llamó a su novio músico “lo mejor que me ha pasado” en un comentario. A pesar de las opiniones de los fans y las críticas que puedan surgir, Selena Gomez se mantiene firme en su relación con Benny Blanco. Ella aprecia profundamente su tiempo juntos y valora la fuerza y el apoyo que él le brinda, reafirmando que él no se irá pronto.