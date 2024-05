En medio de su crisis con JLo, Ben Affleck se refugia en su ex, Jennifer Garner, y ella da una gran lección

Las cosas entre Jennifer López y Ben Affleck no van nada bien y según medios estadounidenses están a punto del divorcio, aunque la famosa actriz estaría luchando por salvar la relación.

Según ha revelado el medio Page Six, los actores “están en páginas completamente diferentes” y hasta viven separados desde hace unas semanas.

“Han estado tomando algo de espacio para determinar si la relación es adecuada para ambos. Mientras tanto, el actor de “Argo” aparentemente no está de acuerdo con el estilo de vida de Jennifer y se siente “desgastado” por el matrimonio”, dijo una fuente a Us Weekly el martes.

Mientras JLo se refugia en el trabajo tras supuesta crisis con Ben Affleck, él se estaría refugiando en su ex, Jennifer Garner

Mientras tanto, Page Six asegura que Jennifer López se ha refugiado en su trabajo y compromisos laborales como su película y gira This is me…Live.

“Está muy concentrada en el trabajo y se esfuerza demasiado”, dijo la fuente al medio.

Y, por otra parte, Ben Affleck se ha refugiado en su exesposa Jennifer Garner y sus tres hijos Violet, Samuel y Seraphina, y se les ha visto pasar tiempo con ellos.

Pero, además, el medio asegura que la actriz está preocupada por Ben y hasta está animando al actor a reconciliarse con JLo.

“Ella lo quiere feliz y saludable para que pueda ser el mejor padre posible y está alentando a Affleck a trabajar en su romance con JLo. Ella apoya plenamente su relación y no quiere nada más que él sea feliz”, dijo una fuente a People el martes.

Muchos en redes han alabado a Jennifer Garner por siempre portarse tan madura, pero le piden que se aleje del actor y no caiga de nuevo en sus “garras” pues ella está mejor sin él.

Sin embargo, la actriz siempre ha dejado claro que para ella es importante que Ben esté bien y sano para que sea el mejor padre para sus tres hijos, y por eso siempre lo apoyará.