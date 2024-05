“Mariela nunca habló de agresiones físicas”: Desmienten rumor sobre supuestos conflictos en “Ganar o servir”

En la tarde de este jueves, un tweet sobre “Ganar o servir” comenzó a viralizarse el cual mostraba capturas de supuestos dichos de la periodista Mariela Sotomayor y participante del reality de Canal 13. Estas afirmaciones fueron desmentidas a través de la cuenta oficial de Instagram de la comunicadora.

La cuenta se llamaba “marielitaoficial”, la cual comenzó a divulgar información sobre conflictos que supuestamente no fueron emitidos en la edición estelar. “Canal 13 no mostró el mechoneo y combos entre Oriana y Faloon, y tampoco mostrará la agresión que sufrí a manos de esta chica al enterarme que ella había sido quién me robó el péndulo junto a Luis Mateucci”, escribió la persona que suplantó la identidad de Mariela.

“Es una vergüenza lo que está haciendo la edición del programa, mostrándome siempre como la mala cuando el caso es que fui acosada por estas tres mujeres las 24 horas del día. Doy gracias a Dios que la gente en sus casas se dieron cuenta de la calaña de esas tres mejores”, agregó.

🔴PERFIL SUPUESTAMENTE DE MARIELA DICE QUE ORIANA Y FALOON LLEGARON A LA AGRESIÓN Y QUE C13 NO LO MOSTRÓ. También cuestiona la edición que está haciendo la producción#GanaroServir pic.twitter.com/9YqV7EI4wB — Ani ✨ (@Ani_K90) May 30, 2024

El desmentido

En otros dos comentarios, la persona reiteró su versión de que hubo una agresión en el conflicto entre Oriana y Faloon, y aseguró que los productores orientan a los participantes, pero cada cuál decide qué hacer.

La cuenta oficial de Instagram perteneciente a la periodista Mariela Sotomayor publicó en sus historias un desmentido sobre este rumor que se hizo viral en la red social de X (Twitter). “Esta cuenta es falsa. Mariela nunca habló de agresiones físicas a nadie y tampoco hacia ella. Denuncien”, escribieron junto a una imagen del tweet que hizo público este rumor.

Historia de Mariela Sotomayor Fuente: Instagram

Críticas a la edición del reality

Las personas rápidamente creyeron este rumor debido a que la edición de la pelea entre Oriana y Faloon generó diversos reclamos en las redes sociales.

Durante la transmisión sólo se pudo ver el inicio del conflicto, de repente hubo un salto y amabas estaban siendo separadas por sus compañeros. Además, no se escuchó lo qué decían debido a que la producción decidió poner música clásica encima del audio.

“Tienen miedo que los denuncien a la CNTV y se coman 4 mil denuncias como Gran Hermano”; “Edición pa mala, no entendí nada”; “Qué rabia cortaron toda la pelea no se entendió nada, son como el pico. Despidan al editor”; “PERO NO CENSUREN”; “Pensé que iba a ver una pelea, pero qué fue lo que vi? Algo pésimamente editado, censurado, con música clásica y que no se entendió nada. Me siento estafada”; fueron algunos comentarios de X.