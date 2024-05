Más de $100 millones le debían a Savka Pollak por pensión alimenticia: “El vivir en una crisis constante deteriora tu salud mental”

En “Podemos Hablar” una de las invitadas será Savka Pollak, quien hablará en detalle sobre la deuda de diez años de pensión alimenticia, el que de forma constante ha expuesto, debido a que incluso estuvo a punto de quedarse sin departamento. “¿Cómo pasan 10 años sin recibir la pensión alimenticia? ¿Dónde estaba la justicia?”, le preguntó Julio César Rodríguez.

“Yo creo que esa pregunta, hay que hacérsela a los tribunales, ¿no es cierto?, o sea, tú mismo acabas de hablar de la cifra y la cantidad de mujeres que viven esta situación, pero esta situación está judicializada, ¿Cuántas más no están judicializadas? ¿Cuántas más están sin dirección? Sin poder ubicar a la persona, ¿por qué pasa esto?”, comenzó diciendo la periodista.

Pollak de todas maneras, valoró los avances que se han tenido en esta materia en el país durante el último tiempo. “Hoy día está más complicado, tenemos leyes distintas, entrar al registro nacional de deudores es un problema, hoy día para las personas, que deben pensión, el poder sacar las platas de la AFP, de las cuentas bancarias también ha facilitado las cosas, pero es un paso adelante, el tema hoy día, ahí siento y siento hay miles de niños en situación de no recibir la pensión de alimentos que corresponde”.

Su crisis económica

En cuanto a los problemas económico que ha pasado debido a la deuda, Savka sostuvo que “lo que pasa es, yo creo que…Julio César, no existe una mamá que críe sola, que no esté en crisis económica constante, cuando tú tienes un hijo, hay dos personas que se comprometen a criar ese hijo y a mantenerlo, cierto, cuando tú lo haces sola, la carga no solo es el doble económicamente también lo es emocionalmente, entonces, tú tiempo de calidad con los niños, tu tiempo de conexión con los niños también es menor, por eso uno habla, no solamente es que al niño le falte cosas materiales, también le falta una madre disponible, una madre con la cabeza despejada, el vivir en una crisis constante, activa cierto mecanismo que deteriora tu salud mental también”.

En cuanto a la cifra exacta de la deuda, la periodista afirmó que “era un montón de plata, no, vale ni la pena, sobre los 100 millones”.

“¿Cuánto te han cancelado de eso?”, le preguntó Julio César, a lo que Pollak respondió que “de los 10 años, más o menos (...) la Carmen Gloria, un tiempo también me vio mi causa y fueron como cuatro años de los 10 que se debían. Ahora eso, uno dice que es un montón por la cifra es grande, pero todo eso se debía, cachai, todo este tiempo, ¿Qué es lo pasa? Los primeros años te sacai la mugre lo vai logrando, después los gastos van creciendo y pierdes tu capacidad de ahorro, es lo primero que pierde, luego vas perdiendo tu capacidad de endeudamiento y cuando pierdes tu capacidad de endeudamiento, quedas tremendamente vulnerable”.