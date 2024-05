MrBeast teme que la lucha por obtener mayores suscriptores en YouTube tenga matices racistas: Estas son las razones

En una reciente entrevista con Jon Youshaei, Jimmy ‘MrBeast’ Donaldson expresó su preocupación de que la batalla por conseguir más suscriptores en YouTube pueda tomar un giro racista.

PUBLICIDAD

Aunque está decidido a superar a T-Series como el canal con más suscriptores, MrBeast no desea que esta competencia se convierta en una confrontación negativa entre países.

El temor de MrBeast está basado en experiencias pasadas. Durante su apoyo a PewDiePie en 2018 en su batalla contra T-Series, notó cómo el enfrentamiento de suscriptores se volvió nacionalista y, en algunos casos, incluso racista.

T-Series, es una compañía discográfica y productora cinematográfica de la India fundada por Gulshan Kumar en 1983. Es conocida principalmente por las bandas sonoras de música de Bollywood y la música indi-pop. Su canal de YouTube acumula 266 millones de suscriptores, mientras que el estadounidense cuenta con 263 millones.

Aunque PewDiePie no alimentó estas actitudes, MrBeast mencionó:

“Se volvió un poco “este país contra ese país”. No creo que Félix lo llevara allí, pero incluso se volvió un poco racista en la subguerra anterior. Así que soy muy consciente de ello, y por eso no me inclino demasiado”.

Su objetivo es claro: ser el canal más suscrito en la plataforma sin fomentar la discriminación o el odio hacia ninguna nación. Así lo mencionó:

PUBLICIDAD

“Sólo quiero ser el canal más suscrito. Sí, tengo a mucha gente que me ayuda, pero al fin y al cabo, yo empecé este canal. Vivo y respiro esto. Soy un creador. Creo que es bonito, un poco simbólico, que un creador sea el canal con más suscriptores. No es por criticar a T-Series, pero son una corporación con probablemente mil veces más empleados que yo”.

Amor por India

Por otro lado, Jimmy hizo hincapié en su amor por India y su admiración por sus fanáticos en el país. Dejó en claro:

“Tenemos que trazar una línea en la arena. Tengo que dejar claro que quiero a la India. Tengo fans en la India. Son increíbles. No tiene nada que ver con eso. Muchos idiotas empezarán a tuitear ‘¡La India apesta! “¡Ve a aplastarlos, Jimmy!” Y yo digo, “¿Vale? Ahí es donde está gran parte de mi público, pero vale”.