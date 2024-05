“Quedó descolocada”: aseguran Mariela Sotomayor estaría pasando por un mal momento tras ver pelambres de excompañeros

La periodista de farándula, Mariela Sotomayor, es el personaje revelación de “¿Ganar o servir? De vuelta al pasado”, quien ha acarreado el gran paso del reality show. Ella ha estado al centro de gran parte de los conflictos de la casa, y es definitivamente una de las personas más polémicas que se encuentra en competencia en tiempo televisivo.

Sotomayor ha sido el blanco del ataque constante de las mujeres del equipo contrario, Camila Recabarren, Blue Mary y Faloon Larraguibel, a quienes la periodista las apodó como “las hermanastras de la Cenicienta”. Ellas le tiran una pachotada que es devuelta por la comunicadora, y se sorprenden con la represalia e intentan dejar a Mariela como la agresiva.

En el último capítulo, Faloon junto a Luis Mateucci le sacaron el preciado péndulo de Mariela de sus objetos personales, y lo escondieron. El argentino negó en todo momento su participación, y la exchica “Yingo” se molestó con la periodista por estar buscando el objeto que le sustrajeron.

Los seguidores del reality se han percatado de esta situación, y se han alineado en su mayoría con la “Lengua del pueblo”. Muchos han criticado el actuar del trío de amigas, y las han acusado de hacerle “bullying” a Mariela. De igual forma, los usuarios alaban las respuestas que les da Sotomayor, hasta han hecho videos en homenaje a quien apodaron como “Mother Mariela”.

Todo mi apoyo para Mariela 💪🏻❤️#GanarOServir

pic.twitter.com/MXrKyMMdB4 — 🇨🇺 EL CHICO DE GH 👁 (@ElChicoDeGH) May 29, 2024

El difícil momento que estaría viviendo Mariela

Sin embargo, la periodista no estaría pasando por un buen momento en la actualidad tras su paso por el reality de Canal 13. Esto lo revelaron en el programa de farándula “Que te lo digo” que hablaron con el círculo más cercano de Sotomayor, quien ya fue eliminada hace unas semanas del programa.

“Mariela estaría atravesando un pésimo momento emocional tras ver en pantalla cómo aquellos que le juraron lealtad, o cómo aquellos que pensaba que eran sus amigos, la descueran a sus espaldas. Entiendo que al ver esto, ella se encontraría muy mal recibiendo algún tipo de apoyo, pero absolutamente destruída al darse cuenta que es una de las mujeres más odiadas o maltratadas, sin darse cuenta, por su entorno”, partió Sergio Rojas.

Luis Sandoval continuó con esta idea y dijo que al hablar con los cercanos a Mariela, le revelaron que “lo está pasando mal porque al ver las imágenes de todo lo que ocurría dentro del reality. Ella quedó completamente sorprendida, impactada y angustiada de ver cómo tejían todas estas traiciones detrás de ella como Luis Mateucci y Faloon Larraguibel”.

“Ella está mal efectivamente, tengo entendido que vio un pedacito del capítulo y no pudo seguir viendo porque quedó descolocada con todo lo que ocurría mientras ella no estaba”, agregó Sandoval.

Rojas destacó que Botota Fox, quien era una de las personas más cercanas de la periodista dentro del reality, traicionó a la “Lengua del pueblo”. “Le dice a las enemigas de Mariela, ‘si yo no estoy ahí con la Mariela, no me interesa nada’. Yo creo que para Mariela ver eso, debe ser terrible”, añadió.

Ellos criticaron el actuar de Luis y Faloon al sacar el péndulo de Mariela de sus objetos personales, y señalaron que ese objeto se lo dio una prima que falleció y era muy cercana a la comunicadora.