“Si llevaba cuatro piscolas...”: Carla Jara reveló nuevos detalles de su exrelación matrimonial con Kaminski

Tras la entrevista que Carla Jara entregó en Podemos Hablar, revelando los motivos de su quiebre matrimonial con Francisco Kaminski, ahora agregó nuevos detalles sobre la relación de 11 años que tuvo con el locutor radial.

En conversación revista Velvet, contó largo y tendido sobre las sumas de dinero que le adeuda e, incluso, confesiones más personales como los conflictos de infancia que aún tendría por resolver y las veces que tuvo que controlar su consumo de alcohol.

“Quizás en un momento lo vi con más ganas de carretear, y se lo dije. Sentí que necesitaba salir. Pero yo lo acompañaba, a pesar de que muchas veces no quería”, dijo Jara parte de la entrevista, la cual saldrá impresa el 7 de junio y fue leída a modo de adelanto en el programa Que te lo digo.

“Tampoco era la mujer perfecta”, se reconoció, respecto a los controles que le realizaba para que cumpliera con sus responsabilidades laborales.

“Le ponía los límites en cosas que consideraba importantes, como el alcohol, por ejemplo. Tal vez en ese tema no lo dejé ser, pero si llevaba cuatro piscolas, tenía que decirle que parara, que al día siguiente había que levantarse temprano o ir a trabajar”, confesó.

Además, reveló que sus conductas relacionadas con las deudas y las fiestas, serían producto un pasado infantil tortuoso.

“Francisco tiene mucho trabajo por hacer. Debe tratar sus traumas de niño y ser sincero para que logremos ese equilibrio. Hace varios años que no habla con su papá. Y si bien yo tampoco tengo vínculo con el mío desde los siete años, me preocupé de sanar esa relación. No siento rabia ni rencor, y es porque hice terapia. ‘kami’ nunca se preocupó de sanar a ese niño interno que tanto sufrió”.

Las deudas de Kaminski con Carla Jara

En tanto, al ser consultada sobre la millonaria deuda que tiene Francisco Kaminski con ella, Carla Jara indicó que “hasta el día de hoy no sé en qué gastaba esa plata, porque tampoco llevábamos una vida de lujos. (Decía) que debía pagar cosas de una fábrica de cecinas que tenía con su hermano y que, a fin de mes, una vez que le entrara plata por unas facturas, me devolvería el dinero”.

“Otra deuda que tiene conmigo es cuando trajo a Chile al grupo Rombai. Fueron muchos millones, en que tuve que vender uno de mis departamentos, ya que yo era su aval”, reveló.

Finalmente, sobre las funas en redes sociales hacia su ahora exmarido, Carla Jara puntualizó que “no me alegro. No soy rencorosa ni vengativa. Tampoco te voy a negar que me he reído con algunos memes… Sin embargo, creo que cada uno tiene lo que se merece. Y sigue cometiendo errores. Si hablara con la verdad, sería más fácil porque lo hubiesen entendido, pero continúa intentando justificar lo injustificable”.