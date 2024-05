“A ella no la conocen ni en su casa”: Oriana Marzoli barre el piso con Faloon en intensa nominación de “¿Ganar o Servir?”

Un tenso momento protagonizaron Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, en donde la española le dijo de todo a la exrostro de Zona Latina.

Todo comenzó unos minutos antes del “cara a cara”, en donde Sergio Lagos le preguntó a la exYingo por sus conflictos con su compañera, y ella explicó que fue porque intentó ganar protagonismo tratando de inútiles a sus compañeros.

Por su parte, Oriana le contestó de inmediato: “Me parece tan patética, esta chica no se ha enterado de que a ella no la conocen ni en su casa y que es el cuarto reality que hago en Chile, por lo tanto el protagonismo no me hace falta, me sobra. Si quieres te regalo un poquito ya que estás desesperada, reventada”.

Posteriormente, comenzó la nueva jornada de nominación, en donde Oriana no dudó en votar por Faloon, aunque no quiso hacerlo de pie frente a ella por tenerle miedo.

“Tengo miedo (...) Le temo a las manos y a las piernas de Faloon. Estoy podrida de lo provocadora y lo cínica que es, me parece una envidiosa. Seguramente envidia mi lealtad con las amigas, porque cuando a Gala le interesaba Austin fue la primera en traicionarla, como Judas. Me da mucho miedo que se me vuelva a acercar”, sostuvo la española.

Asimismo, Fran Maira, amiga de Marzoli, también se lanzó en contra de Faloon, asegurando que ella es “la que provoca casi todos los conflictos y te has hecho la víctima. Además, el otro día dijiste que Austin era mi títere, pero no es mi culpa que él me haya elegido a mí entre todas las mujeres, para que vayas acostumbrándote y soportándolo”.

“No me interesa. Desde el principio para mí era un juego, y si te eligió a ti, bacán, ojalá dure”, contestó Faloon, en tono irónico.

Sigue el conflicto

Aunque eso no fue todo, puesto que Blue Mary apoyó a su amiga y aseguró que Oriana está nuevamente mostrando su agresividad. A lo que la española respondió con fiereza. “Yo me muestro como soy, no finjo como tú que vas de populista, te haces la más buena, la del pueblo soberano, y eres la primera que me intenta desprestigiar por mi apellido. Aquí la única que se cambia el nombre es usted, que se llama María de los Ángeles y ahora se quiere llamar Blue Mary”, le dijo a la locutora.

Finalmente, Mariela Sotomayor se unió a los votos de sus compañeras de equipo e igualmente votó por Larraguibel: “Por su actitud cínica y asolapada. Me parece muy triste que una persona que tuvo la posibilidad de posicionarse en un medio durante muchos años sin ser nadie hoy esté botando eso a la basura mostrando que no tiene ningún talento más que gritar, insultar o pretender que todos los hombres se fijen de ella. Eres la menos relevante de tu equipo”. Faloon no quiso contestarle, y Mariela agregó que “no espero una réplica tuya porque no converso con personas que no manejan el vocabulario”.