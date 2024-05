Dayana Amigo se sincera acerca de Alana y su muerte en “Juego de Ilusiones”: “No tenía nada bondadoso”

La actriz Dayana Amigo entregó sus impresiones acerca de la muerte de Alana Rumián en “Juego de Ilusiones”, rol que encarnó por alrededor de un año en la teleserie diurna de Mega.

Cabe recordar que el personaje fue asesinado por Mariana en la ficción, luego de que la protagonista defendiera de una muerte segura a su madre, Irene San Juan, quien estaba siendo encañonada por la peligrosa criminal en ese momento.

Respecto del final de su rol en la teleserie y sobre el trabajo actoral que signficó interpretarla, la actriz dio a conocer su opinión, en conversación con Fotech.

“Siento que fue raro cuando supe que la Alana se moría. Nunca me había pasado en las teleseries que he participado, que mi personaje muera, entonces hay algo raro en eso. No sé mucho cómo explicarlo, pero es rara la sensación”, reconoció.

“Fue súper entretenido”

En este sentido, advirtió que su rol en la producción dramática “era malo, malo, no tenía nada bondadoso, ni bueno que entregar, o alguna capa de amabilidad. Noté que el personaje tenía que desarrollarse y concluir en esta temporada, muriendo y que la mataran, que se la echaran”.

“Creo que era el único camino para Alana, era demasiado mala como para seguir estando en la teleserie y desarrollando trama por ahí. Creo que era un final perfecto para Alana y el desarrollo de la historia”, aseguró Dayana.

Acerca del signficado que otorga haber interpretado este personaje, la actriz señaló que “fue súper entretenido porque es bien lejano a las otras cosas que me ha tocado hacer. La teleserie de las tres de la tarde tiene algo que es bien difícil, que es el melodrama, que es intenso y tiene sus complejidades. Es una pega, un lenguaje distinto”.

Dayana Amigo también se refirió a Mariana en “Juego de Ilusiones”, personaje que asesinó a su rol, y de lo que le espera ahora que debe regresar a la cárcel El Faro sin haber logrado completar el plan de fuga del penal.

“Creo que va a descansar de esta malula. Usó una pistola, se convierte en asesina, entonces va a ser complejo para su corazón bondadoso. Va a tener que volver a la cárcel y uno nunca sabe en estas teleseries para dónde van las historias, así que no sé mucho qué va a pasar con la Mariana, pero hay sentimientos encontrados”, indicó.

“Claro, se sacó a Alana de su vida, pero, por otro lado, se convierte en asesina y eso hace que vuelva a El Faro y se vuelve más complejo. Por eso hay que ver qué sorpresas vamos a ver en la historia”, adelantó para los próximos capítulos.