Jennifer Lopez anuncia la cancelación de su gira "This Is Me... Now" para enfocarse en su familia

Jennifer Lopez ha decidido cancelar su esperada gira “This Is Me... Now”, que estaba programada para recorrer más de 30 ciudades. La cantante y actriz de 54 años anunció su decisión apenas un mes antes del inicio previsto de la gira, citando la necesidad de enfocarse en su familia y problemas personales como la razón principal detrás de esta difícil elección.

PUBLICIDAD

“Jennifer se está tomando un tiempo para estar con sus hijos, familia y amigos cercanos”, comunicaron los representantes de Live Nation, la productora de la gira. Esta sería la primera gira de Lopez en cinco años, tras su exitosa “It’s My Party” Tour en 2019, que recaudó más de 50 millones de dólares.

Adios a la gira de Jennifer Lopez, la cantante cancela todas sus fechas

En un emotivo mensaje a sus fanáticos a través de su boletín OntheJLO, Lopez expresó su tristeza por tener que cancelar la gira. “Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos”, escribió. “Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que lo compensaré y volveremos a estar juntos.”

“Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima...” concluye el comunicado. La cancelación se produce en medio de especulaciones sobre problemas matrimoniales con su esposo, el actor Ben Affleck. Los rumores de una posible separación se intensificaron después de que la pareja no fue vista junta en público durante más de 40 días, hasta su reciente avistamiento en Los Angeles.

Además, Affleck ha sido visto sin su anillo de bodas en varias ocasiones, alimentando aún más las especulaciones. A pesar de las dificultades, personas cercanas a la pareja han asegurado que ambos están comprometidos a resolver sus problemas.

Jennifer Lopez cancela su gira por motivos familiares, pero muchos apuntan a otra cosa

“Jen y Ben no quieren divorciarse y dicen que no lo harán, pero su relación simplemente no está funcionando en este momento”, comentó una fuente. “Aún no han terminado y quieren arreglar las cosas porque se aman, pero también están ambos infelices.”

La gira, que debía comenzar el 26 de junio en Orlando, Florida, y concluir el 31 de agosto en Houston, Texas, había generado grandes expectativas entre los fans de Lopez. Sin embargo, informes recientes también sugieren que las ventas de boletos no habían sido tan fuertes como se esperaba en varias ciudades, lo que podría haber influido en la decisión.