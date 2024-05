Michelle Adam se sinceró sobre su trabajo como meteoróloga: “Cuando no se cumple algo que pronostico, me da lata”

A finales de marzo del año pasado, la meteoróloga Michelle Adam volvió a la casa televisiva que la vio florecer: ella se integró al renovado matinal de Canal 13, “Tu Día”, el cual es animado por dos de sus amigos más cercanos en la televisión, Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

“Me he sentido súper bien, muy acogida y querida, es un excelente equipo. Me levanto todos los días contenta a trabajar, estoy muy agradecida, igual eso lo he dicho siempre desde que trabajo, porque me gusta mucho lo que hago, lo realizo con pasión”, declaró a Página 7.

En diversas ocasiones, el matinal donde trabaja ha logrado posicionarse en el primer lugar del rating, y sobre este hito, Adam señaló que este resultado es bienvenido por ella y sus colegas. “Lo recibimos con mucho cariño, pero también eso es producto de mucho trabajo”, contó.

El árduo trabajo en “Tu Día”

La meteoróloga continuó tirándole flores a las personas con las que comparte todas las mañanas. “Hay un tremendo equipo que trabaja todos los días, a mí siempre me encanta contarles a mis amigos que no saben cómo son los programas de televisión, porque piensan que es súper fácil e incluso eso yo también lo creía antes de trabajar en un matinal”, manifestó.

“Pero no se imaginan la cantidad de trabajo que hay detrás, esto se va planificando semana a semana, se va proyectando hacia adelante, dentro del proyecto hay una misión y visiones que se van pensando hacia adelante”, continuó.

Una inevitable crítica que recibe Michelle Adam y sus colegas que se dedican a entregar el informe del tiempo, es que sus pronósticos no se materializan. “Cuando no se cumple algo que pronostico me da lata, rabia o pena, igual todavía mueve mis emociones, no me da lo mismo”, confesó al medio citado.

“No me frustro como antes, porque antes me frustraba, aprendí a cómo manejar eso”, cerró.